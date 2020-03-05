Львицы пытаются съесть черепаху: видео

Львы успешно охотятся на млекопитающих, в основном — на копытных, составляющих самую многочисленную кормовую базу в местах их обитания. За один раз эта кошка может съесть до 30 кг мяса, а в среднем взрослой особи требуется от 5 до 7 кг мяса в день.
Львы не упускают возможности «перекусить» любой, даже мелкой добычей. Иногда свидетелями этого становятся туристы. Несколько лет назад в национальном парке Kgalagadi на юге Африке на видео попала пара молодых львов, потративших много энергии, но так и не сумевших выманить черепаху из ее панциря. Они даже переворачивали жертву, но та не поддалась на уловку.
Недавно такая же сцена произошла в Замбийском национальном парке Нижняя Замбези. Львица поймала леопардовую черепаху (Geochelone pardalis), но рептилия вовремя укрылась в своем «домике», а разломать плотный щит кошки не в состоянии.
Автор фотографий, 64-летний Джон Сампсон (John Sampson), рассказал, что их группе пришлось покинуть место событий, но позже туристы вернулись, чтобы узнать окончание истории. Они не нашли ни львицы, ни черепахи, ни пустого панциря. Гид предположил, что львица в конце концов устала и отпустила жертву, которая не стоит такого количества усилий: леопардовые черепахи в редких случаях могут весить более 20 кг (без панциря), но особь, попавшая на фото, значительно мельче.
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