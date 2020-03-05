Львицы пытаются съесть черепаху: видео

Львы успешно охотятся на млекопитающих, в основном — на копытных, составляющих самую многочисленную кормовую базу в местах их обитания. За один раз эта кошка может съесть до 30 кг мяса, а в среднем взрослой особи требуется от 5 до 7 кг мяса в день.

Львы не упускают возможности «перекусить» любой, даже мелкой добычей. Иногда свидетелями этого становятся туристы. Несколько лет назад в национальном парке Kgalagadi на юге Африке на видео попала пара молодых львов, потративших много энергии, но так и не сумевших выманить черепаху из ее панциря. Они даже переворачивали жертву, но та не поддалась на уловку.