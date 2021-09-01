Львов и гепардов становится все меньше, но их до сих пор не признали вымирающими видами

Экологи предупреждают, что численность львов и гепардов – еще ниже, чем принято считать, и темпы сокращения популяций остаются незамеченными. В ближайшие дни состоится очередное заседание Международного союза охраны природы (МСОП), на котором должен быть пересмотрен статус множества видов животных. Сейчас и львы, и гепарды относятся к уязвимым видам (VU), но если их положение хуже, они должны быть признаны находящимися на грани исчезновения (CR). Этот шаг обычно побуждает страны, на чьих территориях они обитают, разрабатывать пакеты национальных защитных мер.
За три поколения (15 лет) численность гепардов снизилась примерно на 30 процентов: до 7 000 особей. Однако несмотря на столь резкое падение, этого не достаточно для включения в список видов, находящихся под угрозой исчезновения: для этого нужно 50%-ое уменьшение количества животных.
Экологи уверяют, что в отношении гепардов ситуация именно такова. Соответствующий доклад подготовила эксперт МСОП Сара Дюрант на основании исследования, проведенного 50-ю специалистами. По их данным, имеющаяся статистика относится к природным паркам – даже там, где какие-то защитные меры принимаются, крупных кошек становится меньше. А поскольку большинство гепардов живет на диких территориях, и их никто не считал – их численность могла сократиться на 50% и даже больше.
Факт: Соотношение гепардов и людей на Земле составляет примерно 1 к 1 000 000.
Положение львов в лучшую сторону не отличается. Даже если согласиться с официальной цифрой на уровне 20 000 особей – это сокращение на 43% за три поколения. При этом подсчитать количество львов еще сложнее. Защитник природы из Южной Африки Пол Фанстон приводит пример: когда в 2017 году он с коллегами отправился мониторить состояние львиных популяций в двух крупных национальных парках на юго-востоке Анголы, группа отталкивалась от оценки «1000 львов», но найти удалось лишь несколько особей: от 10 до 30. Экологи полагают, что по факту их больше, но однозначно не тысяча.
Львам угрожает исчезновение среды обитания и кормовой базы, браконьерство и другие факторы, но в последнее десятилетие появились новые угрозы. На юге Африки серьезно вырос уровень браконьерства ради звериных дериватов (частей тела), особенно зубов, когтей и костей: все это востребовано в Юго-Восточной Азии и Китае, где на основе контрабандных товаров изготавливаются «фиктивные эликсиры здоровья и мужественности», которые обещают исцеление от всех недугов подряд. С 2011 по 2019 годы на браконьерство с целью добычи частей тела животных пришлось более 60 процентов всей смертности львов в национальном парке Лимпопо в Мозамбике, притом с 2014 года отмечается резкий рост убийств зверей.
Для гепардов новая угроза исходит из государств Персидского залива, где увеличился спрос на экзотических домашних животных, и в этих целях браконьеры вывозят живых детенышей. В ряде африканских стран местный подвид гепардов уже балансирует на грани исчезновения.
Экологи также напоминают, что в центральной и западной Африке расходы на природоохранные мероприятия составляют всего около 50-100 долларов в год на квадратный километр. Неудивительно, что оба региона потеряли более 90 процентов своей дикой природы. Между тем в южной части континента на квадратный километр ежегодно инвестируется от 500 до 800 долларов, и там популяция львов даже выросла.
На основе всех этих данных защитники природы призывают МСОП пересмотреть статус львов и гепардов.