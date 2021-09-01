Львов и гепардов становится все меньше, но их до сих пор не признали вымирающими видами

Экологи предупреждают, что численность львов и гепардов – еще ниже, чем принято считать, и темпы сокращения популяций остаются незамеченными. В ближайшие дни состоится очередное заседание Международного союза охраны природы (МСОП), на котором должен быть пересмотрен статус множества видов животных. Сейчас и львы, и гепарды относятся к уязвимым видам (VU), но если их положение хуже, они должны быть признаны находящимися на грани исчезновения (CR). Этот шаг обычно побуждает страны, на чьих территориях они обитают, разрабатывать пакеты национальных защитных мер.

За три поколения (15 лет) численность гепардов снизилась примерно на 30 процентов: до 7 000 особей. Однако несмотря на столь резкое падение, этого не достаточно для включения в список видов, находящихся под угрозой исчезновения: для этого нужно 50%-ое уменьшение количества животных.

Экологи уверяют, что в отношении гепардов ситуация именно такова. Соответствующий доклад подготовила эксперт МСОП Сара Дюрант на основании исследования, проведенного 50-ю специалистами. По их данным, имеющаяся статистика относится к природным паркам – даже там, где какие-то защитные меры принимаются, крупных кошек становится меньше. А поскольку большинство гепардов живет на диких территориях, и их никто не считал – их численность могла сократиться на 50% и даже больше.