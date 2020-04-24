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Львы попытались украсть добычу у леопарда, но остались ни с чем: видео

National Geographic Россия
24 апреля 2020
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Фото: Scott Presnell / Flickr
Предусмотрительный леопард оставил свою добычу недоступной для конкурентов.

Явно не желая охотиться, лев и львица в Национальном парке Крюгера в Южной Африке попытались украсть бородавочника, которого незадолго до этого поймал леопард. Хищник спрятал тушу убитого животного на дереве и отправился по своим делам.

На видео, снятом сотрудниками парка, видно, как львица забирается на дерево и пытается сбросить добычу на землю. Однако леопард, будто предвидя, что на его трапезу будут посягать другие хищники, крепко втиснул бородавочника между веток, и хищница никак не могла вытащить его оттуда.

У львицы не осталось другого выбора, кроме как сдаться и вернуться к своему товарищу, который внимательно следил за происходящим, не пытаясь помочь.

Из-за пандемии коронавируса парк Крюгера закрыт с 25 марта. Этот заповедник, особенно популярный среди туристов, является домом для 147 видов млекопитающих, включая тысячу леопардов и около 2800 львов.

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