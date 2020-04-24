Львы попытались украсть добычу у леопарда, но остались ни с чем: видео

На видео, снятом сотрудниками парка, видно, как львица забирается на дерево и пытается сбросить добычу на землю. Однако леопард, будто предвидя, что на его трапезу будут посягать другие хищники, крепко втиснул бородавочника между веток, и хищница никак не могла вытащить его оттуда.

У львицы не осталось другого выбора, кроме как сдаться и вернуться к своему товарищу, который внимательно следил за происходящим, не пытаясь помочь.

Из-за пандемии коронавируса парк Крюгера закрыт с 25 марта. Этот заповедник, особенно популярный среди туристов, является домом для 147 видов млекопитающих, включая тысячу леопардов и около 2800 львов.