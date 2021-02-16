Людей оправдали в «деле» о вымирании мегафауны Северной Америки
Новое исследование группы ученых из Общества научных исследований им. Макса Планка предполагает, что чрезмерная охота со стороны людей не является причиной исчезновения мамонтов, гигантских ленивцев и другой мегафауны Северной Америки.
Результаты ученых, основанные на новом подходе к статистическому моделированию, предполагают, что численность популяций крупных млекопитающих колебалась в ответ на изменения климата. 13 тысяч лет назад резкое понижение температуры привело к упадку и исчезновению этих массивных существ.
Тем не менее исследователи полагают, что люди могли быть вовлечены в процесс вымирания этих животных, но более сложным и косвенным образом, нежели просто чрезмерной охотой.
Когда-то Северная Америка была домом для многих крупных и экзотических существ, таких как мамонты (Mammuthus primigenius), гигантские наземные ленивцы (Folivora), гигантские бобры (Castoroides ohioensis) и огромные, похожие на броненосцы существа, известные как глиптодоны (Glyptodon).
Но примерно 10 тысяч лет назад большинство животных в Северной Америке весом более 45 кг (так называемая мегафауна) исчезли. Эта тема активно обсуждалась на протяжении десятилетий. Наиболее распространенная версии гласила, что причиной произошедшего стал человек и его чрезмерная охота на крупных млекопитающих, изменение климата или некоторая комбинация этих двух факторов.
Сторонники версии о чрезмерной охоте утверждают, что люди сполна воспользовались преимуществами легкой охоты на крупную добычу, когда начали использовать метательные предметы. Представители мегафауны просто не обладали необходимыми средствами защиты от нового социального хищника, владеющего инструментами.
Однако не все согласны с этой идеей. Многие ученые утверждают, что существует слишком мало археологических доказательств, чтобы поддержать идею о том, что охота за мегафауной была устойчивой или достаточно широко распространенной, чтобы вызвать вымирание животных.
Авторы новой работы утверждают, что в гибели мегафауны виноваты температурные колебания и их экологические последствия. Согласно их анализу, около 14 700 лет произошел период резкого потепления, а затем резкого похолодания примерно 12 900 лет назад, когда Северное полушарие вернулось почти к ледниковым условиям.
«Обычный подход заключается в том, чтобы попытаться определить время вымирания мегафауны и посмотреть, как оно соотносятся с прибытием человека в Америку или каким-либо климатическим явлением. Однако вымирание — это процесс, а это означает, что он разворачивается в течение определенного периода времени. Соответственно, для понимания того, что стало причиной исчезновения мегафауны Северной Америки, очень важно знать, как колебалась численность популяций животных перед их вымиранием. Без этих долгосрочных закономерностей все, что мы можем увидеть, — это грубые совпадения», — объясняет соавтор исследования Мэтью Стюарт.
Чтобы проверить эти противоречивые гипотезы, авторы использовали новый статистический подход, разработанный другим соавтором исследования У. Кристофером Карлтоном, и опубликованный в прошлом году в Journal of Quaternary Science. Оценить размеры популяции доисторических групп охотников-собирателей и давно вымерших животных нельзя, просто посчитав головы или копыта. Вместо этого археологи и палеонтологи используют данные радиоуглеродного анализа как показатель прошлой численности населения.
Суть заключается в том, что чем больше животных и людей присутствует в ландшафте, тем больше углерода остается после их исчезновения, что затем отражается в археологических и ископаемых записях. В отличие от уже давно устоявшихся подходов, новый метод лучше учитывает неопределенность дат окаменелостей.
Использовав этот метод, исследователи увидели, что популяции мегафауны увеличивались во время потепления и начали вымирать с наступлением ледниковых условий.
«Мы должны учитывать экологические изменения, связанные с этими изменениями климата, как в континентальном, так и в региональном масштабе, если мы хотим иметь правильное понимание того, что привело к этим исчезновениям», — заключают исследователи.