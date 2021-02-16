Людей оправдали в «деле» о вымирании мегафауны Северной Америки

Новое исследование группы ученых из Общества научных исследований им. Макса Планка предполагает, что чрезмерная охота со стороны людей не является причиной исчезновения мамонтов, гигантских ленивцев и другой мегафауны Северной Америки.

Результаты ученых, основанные на новом подходе к статистическому моделированию, предполагают, что численность популяций крупных млекопитающих колебалась в ответ на изменения климата. 13 тысяч лет назад резкое понижение температуры привело к упадку и исчезновению этих массивных существ.

Тем не менее исследователи полагают, что люди могли быть вовлечены в процесс вымирания этих животных, но более сложным и косвенным образом, нежели просто чрезмерной охотой.

Когда-то Северная Америка была домом для многих крупных и экзотических существ, таких как мамонты (Mammuthus primigenius), гигантские наземные ленивцы (Folivora), гигантские бобры (Castoroides ohioensis) и огромные, похожие на броненосцы существа, известные как глиптодоны (Glyptodon).