Люди спасли леопарда и пострадали: видео

Механизм спасения давно проработан: в колодец опускают своеобразные носилки, и на них потом поднимают животное на поверхность. Обычно все заканчивается хорошо, но недавно леопард, спасенный в штате Мадхья-Прадеш, напал на тех, кто ему помогал.

Хищник оказался в ловушке 17 марта. Местные жители спустили в колодец раму с натянутой на нее сетью, а затем вытащили ее наверх, но зверь, испытавший огромный стресс, тут же набросился на людей. Сбив с ног одного из участников спасательной операции, он погнался за другим, полоснул его когтями и убежал.