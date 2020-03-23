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Звери

Люди спасли леопарда и пострадали: видео

Анастасия Баринова
23 марта 2020
Спасение упавшего в колодец хищника заняло несколько часов, но затем он показал свой характер.

В Индии водоснабжение в сельских районах обеспечивают колодцы, но в результате дикие звери, с которыми соседствуют люди, постоянно в них падают.

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Механизм спасения давно проработан: в колодец опускают своеобразные носилки, и на них потом поднимают животное на поверхность. Обычно все заканчивается хорошо, но недавно леопард, спасенный в штате Мадхья-Прадеш, напал на тех, кто ему помогал.

Хищник оказался в ловушке 17 марта. Местные жители спустили в колодец раму с натянутой на нее сетью, а затем вытащили ее наверх, но зверь, испытавший огромный стресс, тут же набросился на людей. Сбив с ног одного из участников спасательной операции, он погнался за другим, полоснул его когтями и убежал.

Пострадавшим, одному из которых 21 год, а другому — 22, потребовалась небольшая медицинская помощь, но их жизни ничто не угрожает.

Посмотрите на другую, более успешную операцию по спасению леопарда.