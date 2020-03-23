Люди спасли леопарда и пострадали: видео

В Индии водоснабжение в сельских районах обеспечивают колодцы, но в результате дикие звери, с которыми соседствуют люди, постоянно в них падают.
Механизм спасения давно проработан: в колодец опускают своеобразные носилки, и на них потом поднимают животное на поверхность. Обычно все заканчивается хорошо, но недавно леопард, спасенный в штате Мадхья-Прадеш, напал на тех, кто ему помогал.
Хищник оказался в ловушке 17 марта. Местные жители спустили в колодец раму с натянутой на нее сетью, а затем вытащили ее наверх, но зверь, испытавший огромный стресс, тут же набросился на людей. Сбив с ног одного из участников спасательной операции, он погнался за другим, полоснул его когтями и убежал.
Пострадавшим, одному из которых 21 год, а другому — 22, потребовалась небольшая медицинская помощь, но их жизни ничто не угрожает.
Посмотрите на другую, более успешную операцию по спасению леопарда.