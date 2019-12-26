Мадагаскарские лемуры могут исчезнуть уже в этом столетии

Высоко в пологах восточных тропических лесов Мадагаскара обитают лемуры, одни из самых известных эндемиков острова. В настоящее время 95 из 101 вида лемуров в той или иной степени находятся под угрозой исчезновения, а новые модели изменения климата и вырубка тропических лесов предполагают еще более мрачное будущее для этих приматов: их среда обитания может полностью исчезнуть к 2080 году.
Согласно климатическим моделям, представленным в журнале Nature Climate Change, сочетание обезлесения и колебаний климата может привести к исчезновению тропических лесов в течение 60 лет, превратив их в деградированные пастбища и пахотные земли. При этом, около 45 процентов общего лесного покрова Мадагаскара уже исчезло с 1950-х годов.
Исследователи подсчитали, насколько быстро дождливые леса Мадагаскара сокращались в период с 2000 по 2014 год, и спрогнозировали, что с ними произойдет в будущем. Ученые также оценили, насколько сухими, влажными и горячими будут нынешние места обитания лемуров в ближайшие десятилетия, основываясь на предсказаниях климата от Межправительственной группы экспертов по изменению климата Организации Объединенных Наций.
Авторы исследования выяснили, что последствия вырубки лесов для сельскохозяйственных и других нужд значительно превосходят последствия изменения климата.
Приблизительно 100 охраняемых районов разбросаны по тропическим лесам Мадагаскара. Теоретически, деревья в этих зонах должны быть в безопасности, но на практике в стране процветает незаконная вырубка. Местные жители вырубают участки тропического леса и поджигают их. Полученным пеплом удобряют неплодородную почву, чтобы вести на этой земле хозяйство.
Согласно подсчетам, реальная защита парков поможет сохранить по крайней мере половину от общей площади тропических лесов на Мадагаскаре.
По словам ученых, в особой опасности находятся два вида лемуров: Varecia variegata и Varecia rubra. Эти животные обитают исключительно на высоких деревьях и являются единственным средством распространения семян многочисленных редких растений, произрастающих в тропических лесах Мадагаскара. Их гибель приведет к уничтожению целых экосистем.
Мадагаскарские лемуры – эндемики, они не встречатся больше нигде в мире. Родственный вид обитает лишь на Коморских островах в Индийском океане.