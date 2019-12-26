Мадагаскарские лемуры могут исчезнуть уже в этом столетии

Высоко в пологах восточных тропических лесов Мадагаскара обитают лемуры, одни из самых известных эндемиков острова. В настоящее время 95 из 101 вида лемуров в той или иной степени находятся под угрозой исчезновения, а новые модели изменения климата и вырубка тропических лесов предполагают еще более мрачное будущее для этих приматов: их среда обитания может полностью исчезнуть к 2080 году.

Согласно климатическим моделям, представленным в журнале Nature Climate Change, сочетание обезлесения и колебаний климата может привести к исчезновению тропических лесов в течение 60 лет, превратив их в деградированные пастбища и пахотные земли. При этом, около 45 процентов общего лесного покрова Мадагаскара уже исчезло с 1950-х годов.