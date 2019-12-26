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Звери

Мадагаскарские лемуры могут исчезнуть уже в этом столетии

26 декабря 2019
лемур. Ekaterina Spirina
Фото: Ekaterina Spirina
лемур. Nikita Malkin
Фото: Nikita Malkin
лемур. Victor Ivanov
Это может произойти уже к 2080 году.

Высоко в пологах восточных тропических лесов Мадагаскара обитают лемуры, одни из самых известных эндемиков острова. В настоящее время 95 из 101 вида лемуров в той или иной степени находятся под угрозой исчезновения, а новые модели изменения климата и вырубка тропических лесов предполагают еще более мрачное будущее для этих приматов: их среда обитания может полностью исчезнуть к 2080 году.

Согласно климатическим моделям, представленным в журнале Nature Climate Change, сочетание обезлесения и колебаний климата может привести к исчезновению тропических лесов в течение 60 лет, превратив их в деградированные пастбища и пахотные земли. При этом, около 45 процентов общего лесного покрова Мадагаскара уже исчезло с 1950-х годов.

«Я занимаюсь этим типом моделирования уже около десяти лет. И только дважды за это время я в ужасе отшатывался от компьютера из-за того, что видел», – автор исследования Адам Смит, эколог из ботанического сада Миссури.

Исследователи подсчитали, насколько быстро дождливые леса Мадагаскара сокращались в период с 2000 по 2014 год, и спрогнозировали, что с ними произойдет в будущем. Ученые также оценили, насколько сухими, влажными и горячими будут нынешние места обитания лемуров в ближайшие десятилетия, основываясь на предсказаниях климата от Межправительственной группы экспертов по изменению климата Организации Объединенных Наций.

Авторы исследования выяснили, что последствия вырубки лесов для сельскохозяйственных и других нужд значительно превосходят последствия изменения климата.

Приблизительно 100 охраняемых районов разбросаны по тропическим лесам Мадагаскара. Теоретически, деревья в этих зонах должны быть в безопасности, но на практике в стране процветает незаконная вырубка. Местные жители вырубают участки тропического леса и поджигают их. Полученным пеплом удобряют неплодородную почву, чтобы вести на этой земле хозяйство.

«Мы надеемся на усиление защиты этих парков, чтобы они действительно были охраняемы на деле, а не только на бумаге», – соавтор исследования Андреа Баден.

Согласно подсчетам, реальная защита парков поможет сохранить по крайней мере половину от общей площади тропических лесов на Мадагаскаре.

По словам ученых, в особой опасности находятся два вида лемуров: Varecia variegata и Varecia rubra. Эти животные обитают исключительно на высоких деревьях и являются единственным средством распространения семян многочисленных редких растений, произрастающих в тропических лесах Мадагаскара. Их гибель приведет к уничтожению целых экосистем.

Мадагаскарские лемуры – эндемики, они не встречатся больше нигде в мире. Родственный вид обитает лишь на Коморских островах в Индийском океане.