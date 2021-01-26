Маленькая панда не хочет отпускать смотрителя: видео дня

Смотритель зоопарка взвешивает юную панду по имени Фу Бао, а затем она цепко хватается лапами за его ногу, не пуская мужчину уйти из вольера. Когда он пытается шагать к выходу, малышка с беспечным видом скользит на брюхе по полу, даже не думая отпускать его из объятий, при этом задрав голову и весело заглядывая в лицо своему «пленнику». Смотрителю приходится разжать лапы детеныша, чтобы освободиться. Затем он на некоторое время возвращается обратно, чтобы отнести панду к бамбуку и обратить ее внимание на еду.

Фу Бао родилась в июле прошлого года. Ее родители, семилетняя самка Ай Бао и восьмилетний самец Ле Бао, были переданы Южной Корее в 2016 году Китаем с разрешения властей КНР. Вплоть до 1983 года Китай активно использовал панд для установления дипломатических отношений с другими государствами. Такое явление получило в политической сфере название «панда-дипломатия», и передача панд другим государствам в аренду закрепилась под ним и поныне.