Маленький гепард учится давать отпор шакалам: видео

Судя по всему, Дума – самый активный котенок из числа нынешних детенышей Аиши, и он постоянно оказывается в центре событий. В новом ролике именно он бросился на помощь своей матери, чтобы отпугнуть шакалов от свежей добычи.

Аиша добыла антилопу и принесла ее своим малышам. На запах свежей крови начали подтягиваться шакалы, и самка прервала свою трапезу, чтобы отпугнуть воришек. Другие котята продолжали наслаждаться пищей, и только Дума со всей своей детской неловкостью принялся копировать поведение матери.