Маленький гепард учится давать отпор шакалам: видео

В парке Серенгети живет семейство гепардов: мать по кличке Аиша и несколько ее малышей. Их жизнь – отличная иллюстрация взаимоотношений различных представителей фауны в мире дикой природы, и операторы BBC снимают об этих животных целый сериал. Недавно они показали, как юный гепард Дума, учась охотиться, спугнул добычу. Однако любой урок идет ему на пользу: в следующий раз он уже вряд ли допустит подобную ошибку.
Судя по всему, Дума – самый активный котенок из числа нынешних детенышей Аиши, и он постоянно оказывается в центре событий. В новом ролике именно он бросился на помощь своей матери, чтобы отпугнуть шакалов от свежей добычи.
Аиша добыла антилопу и принесла ее своим малышам. На запах свежей крови начали подтягиваться шакалы, и самка прервала свою трапезу, чтобы отпугнуть воришек. Другие котята продолжали наслаждаться пищей, и только Дума со всей своей детской неловкостью принялся копировать поведение матери.
Пока он гонялся за врагами, его сестры спокойно утоляли свой голод. Однако в итоге и маленький защитник не остался без заслуженного куска мяса. Умение гепардов постоять за свою добычу – важный навык. Чаще всего вымотанные после энергичной погони спринтеры слишком устают и неспособны дать отпор своим врагам, позарившимся на чужую жертву.
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