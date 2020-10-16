Малый оленёк: самое маленькое парнокопытное

Самое маленькое парнокопытное в мире — малый оленёк или яванский канчиль (Tragulus javanicus), который обитает в обитает в Юго-Восточной Азии. Его рост в холке не больше 25 сантиметров, а максимальный вес около 2,5 килограмм.

У всех видов канчилей отсутствуют рога, но есть клыки, используемые мужскими особями в бою. Кроме того, у них короткие ноги, что делает их достаточно неуклюжими, но помогает легко пробираться через заросли листовых деревьев. Так же, как у свиней, на ногах у канчилей копыта с двумя боковыми пальцами.