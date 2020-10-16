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Звери

Малый оленёк: самое маленькое парнокопытное

Эдвард Сержан
16 октября 2020
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Разные виды оленьковых населяют тропические леса Юго-Восточной Азии, на Шри-Ланке и в Западной Африке
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На поиски пищи, которая состоит преимущественно из плодов и растений, они выходят ночью, а днём прячутся в зарослях, под корнями и в дуплах деревьев, расположенных невысоко над землёй
Вес этой крохи не больше чем у взрослой кошки.

Самое маленькое парнокопытное в мире — малый оленёк или яванский канчиль (Tragulus javanicus), который обитает в обитает в Юго-Восточной Азии.  Его рост в холке не больше 25 сантиметров, а максимальный вес около 2,5 килограмм.

У всех видов канчилей отсутствуют рога, но есть клыки, используемые мужскими особями в бою. Кроме того, у них короткие ноги, что делает их достаточно неуклюжими, но помогает легко пробираться через заросли листовых деревьев. Так же, как у свиней, на ногах у канчилей копыта с двумя боковыми пальцами.

Некоторые ученые полагают, что киты произошли от влаголюбивых животных, похожих на оленьков. И это вполне вероятно, ведь сегодня, как и в древние времена, некоторые виды выказывают большую любовь к воде и проводят много времени в водоемах.

Узнайте, откуда у самок кротов тестикулы и зачем они им нужны.

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