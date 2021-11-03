Мангусты запоминают ссоры с сородичами и отказывают агрессорам в груминге

Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что животные могут запоминать, какие товарищи по группе дрались с другими в течение дня, а затем избегают агрессоров во время сеансов общения перед сном.

Работая с дикими группами карликовых мангустов (Helogale parvula), привыкшими к их непосредственному присутствию, ученые смогли собрать подробные наблюдения и экспериментально проверить свои идеи в естественных условиях.