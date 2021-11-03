Мангусты запоминают ссоры с сородичами и отказывают агрессорам в груминге

Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что животные могут запоминать, какие товарищи по группе дрались с другими в течение дня, а затем избегают агрессоров во время сеансов общения перед сном.
Работая с дикими группами карликовых мангустов (Helogale parvula), привыкшими к их непосредственному присутствию, ученые смогли собрать подробные наблюдения и экспериментально проверить свои идеи в естественных условиях.
По словам соавтора исследования Джули Керн, эксперимент заключался в моделировании конфликтов за еду между членами группы. Вечером ученые следили за тем, как мангусты ухаживают за своими товарищами. «Уход помогает соблюдать гигиену и снижает беспокойство, а ухоженность поддерживает социальные отношения, поэтому это основа социальной жизни», — отмечает другой соавтор исследования Энди Рэдфорд.
Команда с удивлением обнаружила, что мангусты старались игнорировать сородичей, которые проявляли агрессию днем, ухаживая за ними значительно меньше, чем за остальными.
Полученные данные важны, потому что часто предполагается, что животным трудно вспомнить прошлые ссоры между товарищами по группе, особенно когда особь не участвовала во взаимодействии.
Карликовые мангусты — самое маленькое хищное животное Африки. Они живут совместно группами по 5–30 особей. Работа проводилась в рамках проекта, который с 2011 года изучает приученных к людям диких животных. Это позволяет вести за ними наблюдение с близкого расстояния, не затрагивая их естественный образ жизни.