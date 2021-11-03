Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Мангусты запоминают ссоры с сородичами и отказывают агрессорам в груминге

National Geographic Россия
03 ноября 2021
001.jpg
Маленькие хищники вычисляют хулиганов по звукам.

Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что животные могут запоминать, какие товарищи по группе дрались с другими в течение дня, а затем избегают агрессоров во время сеансов общения перед сном.

Работая с дикими группами карликовых мангустов (Helogale parvula), привыкшими к их непосредственному присутствию, ученые смогли собрать подробные наблюдения и экспериментально проверить свои идеи в естественных условиях.

«Стратегии управления конфликтами развивались для сохранения мира среди таких разнообразных видов, как шимпанзе, вороны и домашние собаки. Наша работа демонстрирует, что карликовые мангусты обладают достаточными когнитивными способностями, чтобы отслеживать голосовые сигналы об агрессивных взаимодействиях и запоминать хулиганов, отказываясь впоследствии ухаживать за ними», — Эми Моррис-Дрейк, ведущий автор исследования.

По словам соавтора исследования Джули Керн, эксперимент заключался в моделировании конфликтов за еду между членами группы. Вечером ученые следили за тем, как мангусты ухаживают за своими товарищами. «Уход помогает соблюдать гигиену и снижает беспокойство, а ухоженность поддерживает социальные отношения, поэтому это основа социальной жизни», — отмечает другой соавтор исследования Энди Рэдфорд.

Команда с удивлением обнаружила, что мангусты старались игнорировать сородичей, которые проявляли агрессию днем, ухаживая за ними значительно меньше, чем за остальными.

«Это показывает, что карликовые мангусты следят за конфликтами, происходящими между их сородичами. Они могут идентифицировать хулиганов только по звукам, издаваемым во время споров, сохранять эту информацию и внедрять отложенную стратегию урегулирования конфликтов, в этом случае оказывая обидчику в уходе», — Эми Моррис-Дрейк.

Полученные данные важны, потому что часто предполагается, что животным трудно вспомнить прошлые ссоры между товарищами по группе, особенно когда особь не участвовала во взаимодействии.

Карликовые мангусты — самое маленькое хищное животное Африки. Они живут совместно группами по 5–30 особей. Работа проводилась в рамках проекта, который с 2011 года изучает приученных к людям диких животных. Это позволяет вести за ними наблюдение с близкого расстояния, не затрагивая их естественный образ жизни.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Квадрокоптер, iPhone 13 Pro Max и другие призы ждут: участвуйте в фотоконкурсе «Широка моя страна»

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Хищная птица

Мы пойдем на Север: экотуризм в нацпарке «Онежское Поморье»