Мартышка подчинила себе стаю агрессивных собак: видео

Журналисты научно-популярного канала Smithsonian рассказали удивительную историю дружбы верветки и собак. События разворачиваются в питомнике для спасенных сторожевых псов. Все они были жертвами жестокого обращения и имеют серьезные психологические проблемы. А с учетом того, что их всех тренировали как бойцовских — они отличаются повышенным уровнем агрессии.

Верветка, или карликовая зеленая мартышка (Chlorocebus pygerythrus) в дикой природе живет большими группами, насчитывающими до 70 особей. В питомнике оказался единственный представитель этого вида, самец по кличке Хорус. Ему очень не хватает общения, и он решается на контакт с собаками.

Поначалу те принимают его за врага — тем более, что многие из них были специально обучены охоте на этих обезьян, которые в сельской местности причиняют большой урон домашним хозяйствам. Но ловкая мартышка умело убегает от псов, взбираясь на недосягаемую для них высоту. Присматриваясь к обитателям питомника, Хорус замечает одинокую старую собаку Изольду. У нее уже нет сил бегать, и она коротает дни, просто греясь на солнышке.

Мартышка демонстрирует главный знак любви и заботы, принятый у обезьян: вычесывание шерсти. Изольда не просто позволяет это: она наслаждается массажом, который снимает зуд от укусов насекомых. К тому же, Хорус избавляет ее от клещей и блох. Вторым «клиентом» грумера стал пес по кличке Компьютер, а за ним и вся стая оценила преимущества такой дружбы.