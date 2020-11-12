Мартышку застали за реанимацией сородича искусственным дыханием рот в рот: фото

По словам Стила, у верветок развито социальное поведение. В частности, эти приматы ухаживают друг за другом: если одна обезьяна почешет спину другой, то получит такую же заботу в ответ.

«Я часто видел, как они помогают друг другу и даже ухаживают за ранеными. На мой взгляд, такую способность сородичей к состраданию могут иногда использовать особи, ищущие внимания. Это было довольно забавно», — говорит Стил.

Верветки распространены на большей части территорий южной и восточной Африки, в ареале от Эфиопии, Сомали и крайнего юга Судана до ЮАР. Они ведут дневной и стайный образ жизни. В их популяциях действует четкая иерархия доминирования и подчинения.

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