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Звери

Мартышку застали за реанимацией сородича искусственным дыханием рот в рот: фото

National Geographic Россия
12 ноября 2020
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Приматы разыграли перед изумленными зрителями необычную сцену.

Фотограф дикой природы Уильям Стил запечатлел забавный момент из жизни верветок, или карликовых зеленых мартышек (Chlorocebus pygerythrus) в заповеднике Габороне в Ботсване. 

Одна из самок рухнула на землю, раскинув руки и ноги. К ней подошел самец и начал пытаться растормошить самку с помощью различных манипуляций. В какой-то момент он прижался своими губами к губам самки, что выглядело в точности как проведение искусственного дыхания рот в рот. 

Смысл действий обоих приматов не до конца ясен, однако Стил предполагает, что самка таким образом привлекала внимание самца, который, в свою очередь, воспользовался возможностью поухаживать за партнершей. 

«Сначала я не мог понять, что происходит, но, когда взял камеру, другая обезьяна не спеша прикоснулась к самке, лежащей на земле, ртом и, казалось, сделала искусственное дыхание. Поразмыслив, я решил, что это представление было способом самки привлечь внимание», — Уильям Стил.

По словам Стила, у верветок развито социальное поведение. В частности, эти приматы ухаживают друг за другом: если одна обезьяна почешет спину другой, то получит такую же заботу в ответ. 

«Я часто видел, как они помогают друг другу и даже ухаживают за ранеными. На мой взгляд, такую способность сородичей к состраданию могут иногда использовать особи, ищущие внимания. Это было довольно забавно», — говорит Стил. 

Верветки распространены на большей части территорий южной и восточной Африки, в ареале от Эфиопии, Сомали и крайнего юга Судана до ЮАР. Они ведут дневной и стайный образ жизни. В их популяциях действует четкая иерархия доминирования и подчинения. 

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