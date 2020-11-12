Мартышку застали за реанимацией сородича искусственным дыханием рот в рот: фото

Фотограф дикой природы Уильям Стил запечатлел забавный момент из жизни верветок, или карликовых зеленых мартышек (Chlorocebus pygerythrus) в заповеднике Габороне в Ботсване.
Одна из самок рухнула на землю, раскинув руки и ноги. К ней подошел самец и начал пытаться растормошить самку с помощью различных манипуляций. В какой-то момент он прижался своими губами к губам самки, что выглядело в точности как проведение искусственного дыхания рот в рот.
Monkey 'gives mouth-to-mouth' to prone female in hilarious game reserve pictures https://t.co/EK6bQFN8MH— Daily Mail Online (@MailOnline) November 11, 2020
Смысл действий обоих приматов не до конца ясен, однако Стил предполагает, что самка таким образом привлекала внимание самца, который, в свою очередь, воспользовался возможностью поухаживать за партнершей.
По словам Стила, у верветок развито социальное поведение. В частности, эти приматы ухаживают друг за другом: если одна обезьяна почешет спину другой, то получит такую же заботу в ответ.
«Я часто видел, как они помогают друг другу и даже ухаживают за ранеными. На мой взгляд, такую способность сородичей к состраданию могут иногда использовать особи, ищущие внимания. Это было довольно забавно», — говорит Стил.
Верветки распространены на большей части территорий южной и восточной Африки, в ареале от Эфиопии, Сомали и крайнего юга Судана до ЮАР. Они ведут дневной и стайный образ жизни. В их популяциях действует четкая иерархия доминирования и подчинения.
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