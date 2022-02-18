Медоед родился: пополнение в Новосибирском зоопарке

Это первый случай в России.

Весной 2020 года в Новосибирский зоопарк приехали из Чехии два медоеда (Mellivora capensis). Эти животные, обитающие в Африке и в Азии, также зовутся лысыми барсуками. На тот момент Новосибирский зоопарк был единственным в России местом, где поселились эти экзотические звери (сейчас такие же питомцы есть и в Москве).

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Видовое название медоедов иногда объясняют любовью этих животных к меду, но питаются они не только сладким лакомством: их рацион чрезвычайно разнообразен. Медоеды – прирожденные и очень агрессивные хищники, сородичи соболей и куниц. В зоопарках их обычно кормят говядиной, курицей, кониной, бараниной и в небольших количествах дают овощи и фрукты.

Медоед прославился своим бесстрашием: несмотря на свой размер до 77 см, он готов сражаться со львами и леопардами. Еще одним его качеством является устойчивость к змеиному яду: медоед ест змей и может выжить после укуса кобры и гадюки.

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О размножении медоеда известно мало. Считается, что период беременности длится шесть месяцев, в результате чего обычно рождается 1-2 детеныша. Продолжительность его жизни в дикой природе неизвестна; в неволе особи живут примерно 24 года.

Зоологические парки стараются заполнить пробелы и проводят исследования жизни и привычек лысого барсука. Новосибирский зоопарк присоединился к этой работе, а условия содержания здесь оказались настолько комфортными для двух медоедов, что пара принесла потомство.

Детеныш родился 23 ноября 2021 года. В первые месяцы жизни он оставался в домике рядом с матерью, набираясь сил, а смотрители не тревожили семейство. Теперь малыш заметно подрос, и мама начала выводить его на прогулки. Ветеринары воспользовались этой возможностью, чтобы осмотреть нового обитателя зоопарка.

Детеныш – самка, которая сейчас весит 1,5 кг. Пока она гуляет только рядом с матерью, но и то очень недолго: любое подозрительное движение или звук становятся поводом для семейства снова скрыться в домике.

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