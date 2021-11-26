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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Медведь арабского шейха оторвал дверь его Lamborghini

Анастасия Баринова
26 ноября 2021
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Фото: Humaid Abdulla Albuqaish/Instagram
Стоимость оранжевого Lamborghini Huracan Performante составляет около 20 миллионов рублей. Порадовать медведя – бесценно.

Кажется, это четкая тенденция: очень богатых людей привлекают как суперкары, так и экзотические животные. Вот один из таких «коллекционеров» – живущий в Дубае шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш – делится в соцсетях деталями своей жизни. У него есть несколько львиц, змеи, медведь, гепард и другие «символы» роскоши.

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Все животные содержатся рядом с его особняком, в специально оборудованном зоопарке с климат-контролем. Их регулярно выпускают на открытые площадки, а там могут разворачиваться самые разные события. Например, медвежонок очень любит автомобили, на которых приезжает хозяин. В октябре он полез через открытое окно исследовать салон одной из его машин.

А недавно медвежонок попытался повторить те же действия с Lamborghini Huracan Performante, но не рассчитал свои силы – дверца не выдержала натиска животного, которое, по самым скромным оценкам, весит 300 кг.

Альбукаиш не расстроился, опубликовал несколько веселых видеозаписей и угостил любимца яблоками.

Помимо Lamborghini, в личном парке шейха – такие автомобили, как Ferrari 458 Italia, Mercedes-Benz SLS AMG, Rolls-Royce Phantom, Porsche Panamera и многие другие суперкары, которые выступают декорациями для его питомцев не менее часто, чем используются по прямому назначению.

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