Медведь арабского шейха оторвал дверь его Lamborghini

Все животные содержатся рядом с его особняком, в специально оборудованном зоопарке с климат-контролем. Их регулярно выпускают на открытые площадки, а там могут разворачиваться самые разные события. Например, медвежонок очень любит автомобили, на которых приезжает хозяин. В октябре он полез через открытое окно исследовать салон одной из его машин.