Медведь проник в дом канадской семьи в поисках пиццы: видео

Инцидент произошел в штате Онтарио. Черный медведь или барибал (Ursus americanus) проник в дом через незапертую дверь, вероятно, почуяв запах пиццы. На полу у входа лежали три коробки из-под пиццы, но, к сожалению для животного, они оказались пусты.

Некоторое время медведь обыскивал помещение в поисках какой-нибудь другой пищи, но в итоге так и остался ни с чем. Барибалу пришлось покинуть дом: он яростно толкнул входную дверь и вышел на улицу. Все происходящее зафиксировала камера наблюдения.