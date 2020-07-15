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Звери

Медведь проник в дом канадской семьи в поисках пиццы: видео

Михаил Сысоев
15 июля 2020
Барибал
Фото: pixabay.com
В итоге животное осталось голодным.

Инцидент произошел в штате Онтарио. Черный медведь или барибал (Ursus americanus) проник в дом через незапертую дверь, вероятно, почуяв запах пиццы. На полу у входа лежали три коробки из-под пиццы, но, к сожалению для животного, они оказались пусты.

Некоторое время медведь обыскивал помещение в поисках какой-нибудь другой пищи, но в итоге так и остался ни с чем. Барибалу пришлось покинуть дом: он яростно толкнул входную дверь и вышел на улицу. Все происходящее зафиксировала камера наблюдения.

Шон Аткинсон, которому принадлежит собственность, сказал, что инцидент должен послужить напоминанием не оставлять выброшенную еду или мусор в этом районе, чтобы не привлекать диких животных.

По данным Службы национальных парков, нюх барибалов в семь раз лучше, чем у бладхаунда, славящегося своим острым обонянием.

В Онтарио обитает от 75 000 до 100 000 черных медведей.

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