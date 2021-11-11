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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Медведь решил впасть в спячку прямо под домом американцев: видео

Анастасия Баринова
11 ноября 2021
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Фото: MJ Boswell/Wikipedia
Незваного гостя обнаружила собака.

В осеннее время медведи, накопившие за лето жир, готовятся к состоянию гибернации – впадают в спячку. Время отхода ко сну, а также тип берлоги, который предпочитает медведь, зависят от климата, рельефа и других факторов. В лесистой местности медведь подготавливает себе лежбище, выкапывая яму или небольшую пещеру в земле под большими камнями, корнями или стволом упавшего дерева, а в горах он находит естественные углубления: пещеры и гроты. Размеры «спального места» могут существенно различаться: от 1,5 до 3,5 метра в длину, от 1 до 2 метров в ширину.

Руководствуясь этими критериями, один из колорадских медведей облюбовал себе на зиму жилой дом, принадлежащий Джудит и Майклу Пейнам. Пара даже не знала о появлении столь необычного и опасного соседа, но его вовремя заметила их собака по кличке Чамп. Пес начал лаять, и потревоженный медведь сначала направился в сторону входной двери, но затем развернулся и скрылся в своей норе, которую он оборудовал прямо под домом.

«Медведи проходили через наш участок и раньше, но ни один из них еще не оставался. Не представляю, как долго он здесь пробыл: яма выглядит довольно свежей», – Майкл Пейн.

Люди позвонили в природоохранную организацию Colorado Parks and Wildlife, и ее представители распылили по всему участку аммиак. Резкий неприятный запах отпугнул медведя, и он вернулся в лес.

До наступления настоящих холодов и установления снежного покрова – еще несколько недель, так что животное должно успеть найти себе более подходящее место для долгого зимнего сна. Людям, живущим вблизи лесных массивов, рекомендуется прятать все пищевые остатки, иначе шанс привлечь диких зверей становится очень высоким.

Узнайте правила поведения при встрече с медведем.

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