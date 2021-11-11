Медведь решил впасть в спячку прямо под домом американцев: видео

В осеннее время медведи, накопившие за лето жир, готовятся к состоянию гибернации – впадают в спячку. Время отхода ко сну, а также тип берлоги, который предпочитает медведь, зависят от климата, рельефа и других факторов. В лесистой местности медведь подготавливает себе лежбище, выкапывая яму или небольшую пещеру в земле под большими камнями, корнями или стволом упавшего дерева, а в горах он находит естественные углубления: пещеры и гроты. Размеры «спального места» могут существенно различаться: от 1,5 до 3,5 метра в длину, от 1 до 2 метров в ширину.

Руководствуясь этими критериями, один из колорадских медведей облюбовал себе на зиму жилой дом, принадлежащий Джудит и Майклу Пейнам. Пара даже не знала о появлении столь необычного и опасного соседа, но его вовремя заметила их собака по кличке Чамп. Пес начал лаять, и потревоженный медведь сначала направился в сторону входной двери, но затем развернулся и скрылся в своей норе, которую он оборудовал прямо под домом.