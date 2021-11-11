Медведь решил впасть в спячку прямо под домом американцев: видео

В осеннее время медведи, накопившие за лето жир, готовятся к состоянию гибернации – впадают в спячку. Время отхода ко сну, а также тип берлоги, который предпочитает медведь, зависят от климата, рельефа и других факторов. В лесистой местности медведь подготавливает себе лежбище, выкапывая яму или небольшую пещеру в земле под большими камнями, корнями или стволом упавшего дерева, а в горах он находит естественные углубления: пещеры и гроты. Размеры «спального места» могут существенно различаться: от 1,5 до 3,5 метра в длину, от 1 до 2 метров в ширину.
Руководствуясь этими критериями, один из колорадских медведей облюбовал себе на зиму жилой дом, принадлежащий Джудит и Майклу Пейнам. Пара даже не знала о появлении столь необычного и опасного соседа, но его вовремя заметила их собака по кличке Чамп. Пес начал лаять, и потревоженный медведь сначала направился в сторону входной двери, но затем развернулся и скрылся в своей норе, которую он оборудовал прямо под домом.
Люди позвонили в природоохранную организацию Colorado Parks and Wildlife, и ее представители распылили по всему участку аммиак. Резкий неприятный запах отпугнул медведя, и он вернулся в лес.
Wildlife officers got a call from a @townofned resident of a bear that was trying to den-up under their house. It had dug a hole under their foundation. Wildlife officer Sam Peterson hazed the bear away by using some ammonia before securing the hole so the bear could not return. pic.twitter.com/RvhKITsU3T— CPW NE Region (@CPW_NE) November 4, 2021
До наступления настоящих холодов и установления снежного покрова – еще несколько недель, так что животное должно успеть найти себе более подходящее место для долгого зимнего сна. Людям, живущим вблизи лесных массивов, рекомендуется прятать все пищевые остатки, иначе шанс привлечь диких зверей становится очень высоким.
Bears are still active. Do not give them a reason to visit your house or neighborhood by leaving trash unsecured, having birdfeeders out, garages left open or other food sources they can access.https://t.co/9ZGhk8j8fb pic.twitter.com/18k7CwcCj3— CPW NE Region (@CPW_NE) November 3, 2021
Узнайте правила поведения при встрече с медведем.