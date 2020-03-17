Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Звери

Медведей по весне считают: результаты мониторинга на «Земле леопарда»

17 марта 2020
11_IMAG0115_S07 (2).png
Фото: Снимок фотоловушки на «Земле леопарда» / leopard-land.ru/
На территории знаменитого нацпарка оказалось более полутора сотен мишек больших и маленьких.

Впервые оценить относительную численность, активность и другие аспекты жизни медведей на территории приморского национального парка позволила самая большая в России сеть фотоловушек.

В заповеднике «Земля леопарда» работает более 400 автоматических камер на площади около 3600 квадратных километров. Наблюдая за леопардами и тиграми, ученые получают множество снимков других животных. Так, за два года было получено 6355 фотографий с медведями, сообщает сайт заповедника.

«Мониторинг с использованием фотоловушек — современный, бесконтактный метод, позволяющий получать большие массивы информации о жизни разных млекопитающих. Сеть фотоловушек, установленная для изучения леопардов и тигров, позволила собрать уникальный материал и о медведях. При достаточном количестве камер возможно ведение мониторинга всех видов средних и крупных млекопитающих, комплексное изучение экосистемы — от зайца до тигра», — Глеб Седаш, сотрудник отдела науки заповедника.
/upload/iblock/e29/e298997a5e3959bbf121f24213166d94.jpg
Читайте такжеСколько леопардов в «Земле леопарда»? Результаты нового мониторинга

На территории нацпарка живут бурые медведи (Ursus arctos) и белогрудые, или гималайские медведи (Ursus thibetanus). С помощью тысяч снимков сотрудники парка узнали, что бурые медведи пробуждаются от спячки раньше, а вот белогрудые любят поспать подольше – они начали попадать в объективы фотоловушек только с 10 марта. И если гималайские активны в дневное время суток, то бурых в основном можно заметить в сумерках и ночью. 

Снимки фотоловушек помогли подсчитать, что в выводках бурых детенышей в среднем в два раза больше, чем у белогрудых. Зная средний размер выводка, можно оценить и общее минимальное поголовье зверей. Для бурого медведя оно составило не менее 55 особей, а для белогрудого — 90-110 особей. Сотрудники заповедника отмечают, что на «Земле леопарда» прослеживается постепенное расселение и рост численности у обоих видов.

Нацпарк «Земля леопарда» в Приморском крае является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники замечены только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке, для сохранения которой его и создавали. Задача выполняется успешно: в 2018 году здесь насчитывались 91 взрослый хищник и 22 котенка.