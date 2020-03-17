Медведей по весне считают: результаты мониторинга на «Земле леопарда»

Впервые оценить относительную численность, активность и другие аспекты жизни медведей на территории приморского национального парка позволила самая большая в России сеть фотоловушек.
В заповеднике «Земля леопарда» работает более 400 автоматических камер на площади около 3600 квадратных километров. Наблюдая за леопардами и тиграми, ученые получают множество снимков других животных. Так, за два года было получено 6355 фотографий с медведями, сообщает сайт заповедника.
Получены первые данные о численности медведей на «Земле леопарда» 🐻 У нас обитают не менее 55 бурых и более 100 белогрудых медведей! И живут они рядом с леопардами и тиграми 🐾— Земля леопарда (@Leopard_land) March 17, 2020
Подробности здесь ↘️ https://t.co/RIBGYNygSd ↙️ pic.twitter.com/l40njXK6R6
На территории нацпарка живут бурые медведи (Ursus arctos) и белогрудые, или гималайские медведи (Ursus thibetanus). С помощью тысяч снимков сотрудники парка узнали, что бурые медведи пробуждаются от спячки раньше, а вот белогрудые любят поспать подольше – они начали попадать в объективы фотоловушек только с 10 марта. И если гималайские активны в дневное время суток, то бурых в основном можно заметить в сумерках и ночью.
Снимки фотоловушек помогли подсчитать, что в выводках бурых детенышей в среднем в два раза больше, чем у белогрудых. Зная средний размер выводка, можно оценить и общее минимальное поголовье зверей. Для бурого медведя оно составило не менее 55 особей, а для белогрудого — 90-110 особей. Сотрудники заповедника отмечают, что на «Земле леопарда» прослеживается постепенное расселение и рост численности у обоих видов.
Нацпарк «Земля леопарда» в Приморском крае является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники замечены только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке, для сохранения которой его и создавали. Задача выполняется успешно: в 2018 году здесь насчитывались 91 взрослый хищник и 22 котенка.