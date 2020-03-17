Медведей по весне считают: результаты мониторинга на «Земле леопарда»

На территории нацпарка живут бурые медведи (Ursus arctos) и белогрудые, или гималайские медведи (Ursus thibetanus). С помощью тысяч снимков сотрудники парка узнали, что бурые медведи пробуждаются от спячки раньше, а вот белогрудые любят поспать подольше – они начали попадать в объективы фотоловушек только с 10 марта. И если гималайские активны в дневное время суток, то бурых в основном можно заметить в сумерках и ночью.

Снимки фотоловушек помогли подсчитать, что в выводках бурых детенышей в среднем в два раза больше, чем у белогрудых. Зная средний размер выводка, можно оценить и общее минимальное поголовье зверей. Для бурого медведя оно составило не менее 55 особей, а для белогрудого — 90-110 особей. Сотрудники заповедника отмечают, что на «Земле леопарда» прослеживается постепенное расселение и рост численности у обоих видов.

Нацпарк «Земля леопарда» в Приморском крае является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники замечены только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке, для сохранения которой его и создавали. Задача выполняется успешно: в 2018 году здесь насчитывались 91 взрослый хищник и 22 котенка.