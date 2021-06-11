Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

«Медведи прилетели»: удивительное фото

Анастасия Баринова
11 июня 2021
be333.jpg
Фото: Ken MacDonald/Facebook
Blacklinebirdcrop.jpg
Большие голубые цапли
Фото: Ryan Wood/Wikipedia
Косолапый хищник проделал немалый путь, чтобы полакомиться яйцами.

Житель канадской провинции Онтарио Кен Макдональд отправился наблюдать за птицами – большими голубыми цаплями (Ardea herodias), у которых сейчас продолжается сезон гнездования. К удивлению фотографа, компанию птицам составлял медведь.

Чтобы разорить гнездо, он не поленился забраться по дереву на высоту четырех или пяти этажей. Эти хищники являются отличными альпинистами, и каждую весну яйца и птенцы цапли становятся их добычей. Кен предположил, что цапли могли бы атаковать медведя, но они ничего не предпринимали, и во всех соседних гнездах царила тишина.

Мужчина не имел времени проследить за развитием событий и просто разместил фотографию в группе любителей природы.

Большая голубая цапля широко распространена в Северной и Центральной Америке, а также в Вест-Индии и Галапагосских островах; статус вида относится к благополучным. Птица, вырастающая до 137 сантиметров, выводит потомство с марта по май. Самка откладывает от 2 до 7 яиц; в насиживании участвуют оба родителя, поочередно сменяя друг друга. Период инкубации длится до 30 дней и еще 2 месяца кормят своих малышей, пока те не будут готовы летать самостоятельно. 

Узнайте, какую долю составляет мясо в рационе медведя.

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Листья

Отдых в гармонии с природой: как развивается Красная Поляна