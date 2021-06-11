«Медведи прилетели»: удивительное фото

Чтобы разорить гнездо, он не поленился забраться по дереву на высоту четырех или пяти этажей. Эти хищники являются отличными альпинистами, и каждую весну яйца и птенцы цапли становятся их добычей. Кен предположил, что цапли могли бы атаковать медведя, но они ничего не предпринимали, и во всех соседних гнездах царила тишина.

Мужчина не имел времени проследить за развитием событий и просто разместил фотографию в группе любителей природы.

Большая голубая цапля широко распространена в Северной и Центральной Америке, а также в Вест-Индии и Галапагосских островах; статус вида относится к благополучным. Птица, вырастающая до 137 сантиметров, выводит потомство с марта по май. Самка откладывает от 2 до 7 яиц; в насиживании участвуют оба родителя, поочередно сменяя друг друга. Период инкубации длится до 30 дней и еще 2 месяца кормят своих малышей, пока те не будут готовы летать самостоятельно.

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