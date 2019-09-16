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Звери

Медведи все чаще нападают на людей. С чем это связано?

16 сентября 2019
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Фото: Илья Тимин
Медведь
Фото: nps.gov
Ученые проанализировали 664 случая нападения животных на человека.

В научном журнале Scientific Reports были опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые зафиксировали увеличение числа нападений бурого медведя на человека.

В период с 2000 по 2015 год было зафиксировано 664 случая, когда люди становились жертвами нападения медведей, что приводило к травмам или смерти человека. Недавно полицейские преследовали забредшего в Магадан медведя и в итоге пристрелили его, оправдав это возникшей угрозой жизни горожан. 

Ученые подсчитали, что большинство нападений медведей на человека за последние 15 лет произошло в Румынии (131) и России (111). При этом они уверены, что в восточном регионе (в который они выделили такие страны, как Россия, Иран, Турция и другие) число нападений на самом деле превышает указанное в статье, так как не везде можно собрать полные и достоверные данные. 

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«Рост численности во всем мире как медведей, так и людей, привел к увеличению зон совместного обитания. Все больше людей из городов стали заниматься рекреационной деятельностью, владеть вторым домом вдали от городов.

Интенсивное использование людьми мест с дикой природой без необходимых знаний увеличило вероятность опасных встреч со зверем», — рассказал один из исследователей, заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев. 

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Почти в половине случаев нападение медведей было результатом оборонительной атаки самки с детенышами. Гораздо реже Статистика показала, что, видя большую толпу людей, медведи часто пытаются дистанцироваться от компании и не осмеливаются атаковать. Именно поэтому людям, отправляющимся в лес и рискующим встретить медведя, стоит вести себя как можно громче: разговаривать (пусть даже с самим собой), петь, слушать музыку, чтобы дать медведю время заметить их и скрыться. 

Атаковали медведи почти исключительно (99%) взрослых, преимущественно мужчин (88%). Чаще всего это происходило во время походов, причем жертва была одна. Присутствие собаки нередко подстегивало медведя к агрессивной обороне.  

Посмотрите, как медведь гонится за туристом. 

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