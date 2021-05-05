Медведица купается в бассейне: видео

Эрик Лян, живущий в калифорнийском городе Аркадия, поделился видеозаписью о том, как медвежье семейство пришло освежиться в его бассейне. Город расположен к востоку от Лос-Анджелеса и всего в двадцати километрах к югу от природного парка Angeles National Forest. Дикие звери здесь не являются редкостью, но не все ведут себя так, как герои этого видео. Понимая, что встреча лицом к лицу с ними будет опасной, хозяева снимали их через стекло.