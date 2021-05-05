Медведица купается в бассейне: видео

Эрик Лян, живущий в калифорнийском городе Аркадия, поделился видеозаписью о том, как медвежье семейство пришло освежиться в его бассейне. Город расположен к востоку от Лос-Анджелеса и всего в двадцати километрах к югу от природного парка Angeles National Forest. Дикие звери здесь не являются редкостью, но не все ведут себя так, как герои этого видео. Понимая, что встреча лицом к лицу с ними будет опасной, хозяева снимали их через стекло.
Медведица лежит в бассейне, наслаждаясь прохладой. Малыши сторонятся воды, и мать не настаивает. Затем она принимает решение выйти на сушу и уводит за собой потомство, но один медвежонок, самый маленький, остался у бассейна. Он увлекся, исследуя расплескавшуюся воду, а потом не понял, куда все делись, и куда ему идти. Мать возвращается, чтобы забрать его: ей приходится подталкивать его мордой и даже брать за шкирку. В конце концов очаровательные гости, неуклюже переваливаясь, покидают двор.
В жаркую погоду медведи очень любят воду. Посмотрите, как медвежье семейство резвилось в надувном бассейне.