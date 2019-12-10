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Звери

Медведица с детенышами впала в спячку в японском госпитале

10 декабря 2019
Больницу пришлось на время закрыть, а пациентов отправить по домам.

Медведицу с двумя детенышами обнаружили в складском помещении госпиталя в городе Минами-Уонума, где они впали в спячку.

Животных удалось разбудить, после чего они попытались выбраться из помещения, но член местного охотничьего клуба произвел предупредительный выстрел, и они вернулись в здание.

Как сообщает NHK, примерно через четыре часа медведицу усыпили транквилизатором. Детенышей поймали сеткой. Медведи будут выпущены в горной местности группой по сохранению этих животных.

Предполагается, что медведи забрели в город из-за нехватки пищи в естественной среде. Они могли искать пропитание на одной из местных свалок, а затем устроиться на зимовку в помещении госпиталя.