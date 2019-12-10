Медведица с детенышами впала в спячку в японском госпитале

Больницу пришлось на время закрыть, а пациентов отправить по домам.
Медведицу с двумя детенышами обнаружили в складском помещении госпиталя в городе Минами-Уонума, где они впали в спячку.
Животных удалось разбудить, после чего они попытались выбраться из помещения, но член местного охотничьего клуба произвел предупредительный выстрел, и они вернулись в здание.
Three bears captured at medical clinic https://t.co/ERXYF5ucwQ— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 9, 2019
Как сообщает NHK, примерно через четыре часа медведицу усыпили транквилизатором. Детенышей поймали сеткой. Медведи будут выпущены в горной местности группой по сохранению этих животных.
Предполагается, что медведи забрели в город из-за нехватки пищи в естественной среде. Они могли искать пропитание на одной из местных свалок, а затем устроиться на зимовку в помещении госпиталя.