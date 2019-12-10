Медведица с детенышами впала в спячку в японском госпитале

Медведицу с двумя детенышами обнаружили в складском помещении госпиталя в городе Минами-Уонума, где они впали в спячку.

Животных удалось разбудить, после чего они попытались выбраться из помещения, но член местного охотничьего клуба произвел предупредительный выстрел, и они вернулись в здание.