Медведица скорбит по погибшему под колесами машины медвежонку: фото

Рейнджер Йосемитского национального парка поделился душераздирающей фотографией медведицы, стоящей над своим мертвым детенышем, которого сбила машина. По словам сотрудника парка, ДТП с участием животных здесь «стало рутиной», и особенно страдают барибалы: столкновение с автомобилями является их основной причиной преждевременной смерти. С 1995 года на дорогах Йосемити произошло более 400 таких аварий, и только в этом году под колесами погибло восемь мишек.
Рассказывая о недавней зловещей находке, рейнджер сообщил, что медвежонок женского пола был сбит около полудня, а сам он на месте ДТП оказался в 16:00. Специалист оценил возраст юной медведицы в полгода; она весила около 11 кг. Рейнджер отнес тело малышки в лес и вскоре услышал жалобный вой медведицы. Несмотря на то, что с момента гибели ее детеныша прошло шесть часов, она не уходила далеко и продолжала звать свою дочь.
Представители парка настоятельно просят всех посетителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и внимательно смотреть на дорогу. Если там находится дикий зверь, необходимо осторожно объехать его или дождаться, пока он сам уйдет.
Кроме того, нередко стоит остановиться для того, чтобы снять интересное видео из жизни диких зверей. Посмотрите, как гризли выясняют отношения прямо на автомагистрали.