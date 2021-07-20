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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Медведица скорбит по погибшему под колесами машины медвежонку: фото

Анастасия Баринова
20 июля 2021
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Фото: Yosemite National Park
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Фото: KeepBearsWild.org
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Фото: KeepBearsWild.org
Посетители парков не соблюдают скоростной режим, что приводит к трагедиям.

Рейнджер Йосемитского национального парка поделился душераздирающей фотографией медведицы, стоящей над своим мертвым детенышем, которого сбила машина. По словам сотрудника парка, ДТП с участием животных здесь «стало рутиной», и особенно страдают барибалы: столкновение с автомобилями является их основной причиной преждевременной смерти. С 1995 года на дорогах Йосемити произошло более 400 таких аварий, и только в этом году под колесами погибло восемь мишек.

Рассказывая о недавней зловещей находке, рейнджер сообщил, что медвежонок женского пола был сбит около полудня, а сам он на месте ДТП оказался в 16:00. Специалист оценил возраст юной медведицы в полгода; она весила около 11 кг. Рейнджер отнес тело малышки в лес и вскоре услышал жалобный вой медведицы. Несмотря на то, что с момента гибели ее детеныша прошло шесть часов, она не уходила далеко и продолжала звать свою дочь.

«Я могу только представить, сколько раз она металась взад и вперед по этой дороге, пытаясь разбудить малышку. Ей повезло, что ее тоже не сбили. Зов продолжается, и звуки с каждым разом становятся все более душераздирающими».

Представители парка настоятельно просят всех посетителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и внимательно смотреть на дорогу. Если там находится дикий зверь, необходимо осторожно объехать его или дождаться, пока он сам уйдет.

Кроме того, нередко стоит остановиться для того, чтобы снять интересное видео из жизни диких зверей. Посмотрите, как гризли выясняют отношения прямо на автомагистрали.

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