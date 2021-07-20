Медведица скорбит по погибшему под колесами машины медвежонку: фото

Представители парка настоятельно просят всех посетителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и внимательно смотреть на дорогу. Если там находится дикий зверь, необходимо осторожно объехать его или дождаться, пока он сам уйдет.

Кроме того, нередко стоит остановиться для того, чтобы снять интересное видео из жизни диких зверей. Посмотрите, как гризли выясняют отношения прямо на автомагистрали.