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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Медвежата хотят полежать в гамаке: видео

Анастасия Баринова
14 октября 2021
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Фото: ViralHog/YouTube
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Фото: ViralHog/YouTube
Медведи отлично умеют лазить по деревьям, но неустойчивый гамак — это совершенно новый вызов.

На территории США насчитывается около 25 000 медведей-барибалов (Ursus americanus), и 1500 из этого числа считает своим домом национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс. Они нередко попадаются на глаза людям, и недавно один из туристов стал свидетелем особенно забавной сценки.

Видео было снято 5 октября возле туристического домика. Одному из медвежат удалось забраться в гамак, но когда к нему собрались присоединиться его брат и сестра, «отдыхающий» из гамака вывалился. Двое других медвежат упорно продолжали бороться за место, но в итоге перекувырнулись и оказались на земле.

Мама-медведица наблюдала за ними с расстояния: она оценила ситуацию как безопасную, поскольку люди выбрали самую верную тактику — остались внутри дома. А любой опыт, даже неудачный, полезен для развития медвежат.

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