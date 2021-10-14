Медвежата хотят полежать в гамаке: видео

На территории США насчитывается около 25 000 медведей-барибалов (Ursus americanus), и 1500 из этого числа считает своим домом национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс. Они нередко попадаются на глаза людям, и недавно один из туристов стал свидетелем особенно забавной сценки.

Видео было снято 5 октября возле туристического домика. Одному из медвежат удалось забраться в гамак, но когда к нему собрались присоединиться его брат и сестра, «отдыхающий» из гамака вывалился. Двое других медвежат упорно продолжали бороться за место, но в итоге перекувырнулись и оказались на земле.