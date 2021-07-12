Медвежонок пришел в гости к людям и поиграл с собакой: видео

Жительница Вермонта Дженн Сарджент узнала от своих соседей, что к ней на участок повадился приходить медведь. Женщина проверила камеру наблюдения и обнаружила удивительное развитие событий: ее немецкая овчарка оказалась гостю рада.

Медвежонок, оказавшийся рядом с человеческим жилищем, пытался преследовать пса по кличке Джеймесон, но тот, похоже, не слишком испугался и начал прыгать вокруг дикого зверя. В какой-то момент тот даже встал на задние лапы, а затем животные продолжили знакомиться, обнюхивая друг друга.