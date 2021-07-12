Медвежонок пришел в гости к людям и поиграл с собакой: видео

Жительница Вермонта Дженн Сарджент узнала от своих соседей, что к ней на участок повадился приходить медведь. Женщина проверила камеру наблюдения и обнаружила удивительное развитие событий: ее немецкая овчарка оказалась гостю рада.
Медвежонок, оказавшийся рядом с человеческим жилищем, пытался преследовать пса по кличке Джеймесон, но тот, похоже, не слишком испугался и начал прыгать вокруг дикого зверя. В какой-то момент тот даже встал на задние лапы, а затем животные продолжили знакомиться, обнюхивая друг друга.
В общей сложности встреча длилась 7 минут, и Дженн вздохнула с облегчением, убедившись, что никто не пострадал, и медведь ушел в лес. По ее словам, обычно Джеймесон выполняет свою работу сторожевого пса и защищает территорию. В этот раз либо он, либо медвежонок, либо оба они одновременно были в «игривом настроении», и все закончилось хорошо — однако нужно помнить, что это не типичный финал.
Собака может ранить такого крупного зверя, а тот легко способен ее убить. Недавно широкое внимание привлекла сцена «заботы» белого медведя о собачке, но она только со стороны выглядела милой: дикий зверь уже съел несколько собак в этом районе и в данном случае, вероятно, играл с будущей жертвой как кошка с мышкой.