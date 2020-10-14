Мексиканец приютил в своем доме более 300 животных, чтобы спасти их от урагана

На прошлой неделе Мексика испытала на себе последствия урагана «Дельта», который набрал силу в западной части Мексиканского залива. 9 октября шторм обрушился на Юкатан, что привело к затоплению улиц, повалил деревья и оставил без электричества сотни тысяч человек.

Коснулся ураган и небольшого портового поселка Пуэрто-Морелос, который находится в муниципалитете Бенито-Хуарес. Здесь находится приют для животных Tierra de Animales, основатель которого — Рикардо Пиментель Кордеро — поделился процессом подготовки к урагану в соцсетях.