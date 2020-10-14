Мексиканец приютил в своем доме более 300 животных, чтобы спасти их от урагана

На прошлой неделе Мексика испытала на себе последствия урагана «Дельта», который набрал силу в западной части Мексиканского залива. 9 октября шторм обрушился на Юкатан, что привело к затоплению улиц, повалил деревья и оставил без электричества сотни тысяч человек.
Коснулся ураган и небольшого портового поселка Пуэрто-Морелос, который находится в муниципалитете Бенито-Хуарес. Здесь находится приют для животных Tierra de Animales, основатель которого — Рикардо Пиментель Кордеро — поделился процессом подготовки к урагану в соцсетях.
Оказалось, что приют не подготовлен к экстремальным погодным условиям, поэтому мужчина решил на время перевести из него животных к себе домой. Большую часть гостей Рикардо составили собаки и кошки. Слух об этом быстро распространился в соцсетях, и подписчики Кордеро помогли пожертвованиями, чтобы покрыть расходы на еду и устранить неизбежный ущерб, нанесенный его дому после содержания в нем такого количества животных.
Хотя Рикардо остался без электричества и интернета во время урагана и провел напряженную бессонную ночь, ни одно из животных не пострадало. По словам мужчины, животные почти не доставили неудобств: они все привиты и стерилизованы, а в ночь урагана вели себя примерно.
Помещениям приюта, как и предполагалось, был нанесен значительный ущерб. Жестяные крыши вольеров оказались сорваны, а вся территория приюта оказалась усеяна упавшими ветвями и поваленными деревьями. Рикардо заявил, что теперь приют и его обитатели как никогда нуждаются в помощи.
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