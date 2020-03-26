Месть за коронавирус: перуанцы начали истреблять летучих мышей

Власти Перу призвали жителей прекратить охоту за летучими мышами, которых уничтожают, полагая, что они распространяют коронавирус.

На минувшей неделе сотрудникам Национальной службы диких лесов и фауны (SERFOR) удалось спасти около 200 летучих мышей, которых крестьяне в северном регионе Кахамарка поймали и намеревались сжечь. Животных изъяли и выпустили в пещере далеко от поселения.

Жители напали на животных, потому что думали, что они распространяют коронавирус, заявили в агентстве. В SERFOR объяснили, что летучие мыши могут быть полезны для человека, поскольку 70% видов этих животных питаются насекомыми, в том числе вредными для сельского хозяйства, а также распространителями вируса денге и других заболеваний.