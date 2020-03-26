Месть за коронавирус: перуанцы начали истреблять летучих мышей
Власти Перу призвали жителей прекратить охоту за летучими мышами, которых уничтожают, полагая, что они распространяют коронавирус.
На минувшей неделе сотрудникам Национальной службы диких лесов и фауны (SERFOR) удалось спасти около 200 летучих мышей, которых крестьяне в северном регионе Кахамарка поймали и намеревались сжечь. Животных изъяли и выпустили в пещере далеко от поселения.
Жители напали на животных, потому что думали, что они распространяют коронавирус, заявили в агентстве. В SERFOR объяснили, что летучие мыши могут быть полезны для человека, поскольку 70% видов этих животных питаются насекомыми, в том числе вредными для сельского хозяйства, а также распространителями вируса денге и других заболеваний.
В организации посоветовали не употреблять в пищу мясо летучих мышей, а также других диких животных.
В ученом сообществе считается общепризнанным факт, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей, но через промежуточного хозяина. Ранее мы уже писали, что по разным версиям это может быть змея или панголин.
В Перу на 26 марта выявлено 480 случаев COVID-19 и 9 погибших.