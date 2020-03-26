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Звери

Месть за коронавирус: перуанцы начали истреблять летучих мышей

26 марта 2020
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Фото: Javier Ábalos / flickr.com
Дракула
Портрет большого подковоноса (Rhinolophus ferrumequinum)
Фото: Владимир Нейморовец
Власти страны пытаются спасти этих животных.

Власти Перу призвали жителей прекратить охоту за летучими мышами, которых уничтожают, полагая, что они распространяют коронавирус.

На минувшей неделе сотрудникам Национальной службы диких лесов и фауны (SERFOR) удалось спасти около 200 летучих мышей, которых крестьяне в северном регионе Кахамарка поймали и намеревались сжечь. Животных изъяли и выпустили в пещере далеко от поселения.

Жители напали на животных, потому что думали, что они распространяют коронавирус, заявили в агентстве. В SERFOR объяснили, что летучие мыши могут быть полезны для человека, поскольку 70% видов этих животных питаются насекомыми, в том числе вредными для сельского хозяйства, а также распространителями вируса денге и других заболеваний.

«Мы не должны искажать ситуацию из-за пандемии. Летучие мыши не являются нашими врагами», — заявление SERFOR.

В организации посоветовали не употреблять в пищу мясо летучих мышей, а также других диких животных.

В ученом сообществе считается общепризнанным факт, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей, но через промежуточного хозяина. Ранее мы уже писали, что по разным версиям это может быть змея или панголин.

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В Перу на 26 марта выявлено 480 случаев COVID-19 и 9 погибших.

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