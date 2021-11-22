Милота дня: в американском зоопарке родились карликовые выдры

Зоопарк Санта-Барбары участвует в американской программе выживания редких животных. Бескоготные выдры относятся к уязвимым видам. Их численность в дикой природе не подсчитана, но известно, что на черном рынке они пользуются спросом из-за их меха – кроме того, бескоготных выдр в Азии любят заводить в качестве экзотических домашних питомцев. Также животным угрожает исчезновение среды обитания.

Несколько природоохранных организаций по всему миру занимаются воспроизводством восточной бескоготной выдры, что позволило изучить ее репродуктивный цикл. Выдра образует моногамные пары, спаривание происходит в воде, беременность длится от 62 до 86 дней. Примерно за две недели до родов будущие родители строят гнездо из травы и соломы. На свет появляется от одного до семи щенков. Их глаза откроются только на пятой неделе, а в возрасте десяти недель они начинают исследовать окрестности логова. С плаваньем на мелководье они справятся через три месяца после рождения, но и тогда мать еще будет помогать им. Полная независимость наступит в возрасте от четырех до пяти месяцев.

Посмотрите, как выдры жонглируют камушками (и узнайте зачем).