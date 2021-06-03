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«Дикая природа России»
Звери

Министерство экономики Франции ищет кошку на свободную вакансию

Анастасия Баринова
03 июня 2021
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Прежде занимавшая почетную должность кошка по кличке Олив умерла в возрасте 22 лет.

21 мая советник при министерстве экономики страны Бенджамен Росмини сообщил в соцсетях о смерти кошки Олив. Она родилась где-то рядом со зданием на набережной Берси в 1999 году, жила на улице, но быстро привлекла внимание сотрудников министерства, и те начали пускать ее внутрь здания. В 2004 году финансисты, подводя очередные итоги, отметили увеличившиеся на 10% расходы на уборку помещений министерства от остатков корма.

За два десятилетия своей жизни при министерстве Олив видела смену множества должностных лиц. После ухода Доминика Стросс-Кана в 1999 году в ведомстве 14 раз менялся руководитель. Ее последний хозяин, Брюно Ле Мэр, 29 мая побил рекорд пребывания на посту (4 года и 11 дней), установленный Кристин Лагард с 2007 по 2011 годы.

На протяжении двух десятилетий Олив отдыхала перед входом в персональной корзинке, здесь же располагалась ее кормушка, и любой желающий – и сотрудник, и посетитель – мог ее погладить. Охранники здания следили за тем, чтобы она могла входить и выходить в любое удобное ей время.

Министр скорбит о потере. В своем аккаунте Instagram он разместил черно-белую фотографию и поблагодарил кошку за то, что все эти годы она «сопровождала жизнь министерства». В обозримом будущем здесь будут открыты двери для нового кота или кошки.

Узнайте о кошке, работающей контролером в Великобритании.

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