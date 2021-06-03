Министерство экономики Франции ищет кошку на свободную вакансию

За два десятилетия своей жизни при министерстве Олив видела смену множества должностных лиц. После ухода Доминика Стросс-Кана в 1999 году в ведомстве 14 раз менялся руководитель. Ее последний хозяин, Брюно Ле Мэр, 29 мая побил рекорд пребывания на посту (4 года и 11 дней), установленный Кристин Лагард с 2007 по 2011 годы.



На протяжении двух десятилетий Олив отдыхала перед входом в персональной корзинке, здесь же располагалась ее кормушка, и любой желающий – и сотрудник, и посетитель – мог ее погладить. Охранники здания следили за тем, чтобы она могла входить и выходить в любое удобное ей время.

Министр скорбит о потере. В своем аккаунте Instagram он разместил черно-белую фотографию и поблагодарил кошку за то, что все эти годы она «сопровождала жизнь министерства». В обозримом будущем здесь будут открыты двери для нового кота или кошки.