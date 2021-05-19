Миссия невыполнима: инженер NASA построил полосу препятствий для белок

Одно из самых популярных видео на YouTube в 2020 году было сделано бывшим инженером Лаборатории реактивного движения NASA Марком Робером. Американец построил полосу препятствий для белок, мотивировав это тем, что грызуны постоянно крадут семена, которыми он кормит птиц.
Увлекательный ролик к настоящему моменту набрал почти 73 миллиона просмотров, и это вдохновило Робера выпустить вторую часть видео. На этот раз инженер черпал вдохновение из таких фильмов, как «Миссия невыполнима» и «Одиннадцать друзей Оушена» с лазерными комнатами, люками и лабиринтами на крышах.
Белкам приходилось проходить длинную полосу препятствий и начинать все заново каждый раз, когда они терпели неудачу. Чтобы добраться до угощения с орехами, спрятанными в деревянном сейфе, белки должны были пройти множество испытаний вроде комнаты с растяжками, лабиринта из труб и даже лестницы, воспользоваться которой можно было, только нажав на специальную кнопку на мини-компьютере.
Всего за одни сутки ролик набрал почти пять миллионов просмотров, и, похоже, это не последняя полоса препятствий, которая ждет пышнохвостых грызунов.