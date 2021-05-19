Миссия невыполнима: инженер NASA построил полосу препятствий для белок

Белкам приходилось проходить длинную полосу препятствий и начинать все заново каждый раз, когда они терпели неудачу. Чтобы добраться до угощения с орехами, спрятанными в деревянном сейфе, белки должны были пройти множество испытаний вроде комнаты с растяжками, лабиринта из труб и даже лестницы, воспользоваться которой можно было, только нажав на специальную кнопку на мини-компьютере.

Всего за одни сутки ролик набрал почти пять миллионов просмотров, и, похоже, это не последняя полоса препятствий, которая ждет пышнохвостых грызунов.