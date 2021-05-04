Миссия: спасти жирафов от потопа

Еще лет двадцать назад и представить было трудно, что племена покот и илчамус помирятся. Оба племени живут на берегах озера Баринго, и война между ними за скот, землю и воду длится уже несколько десятилетий: один из самых богатых биоразнообразием кенийских регионов превращался в безжизненное поле боя.

В 2006 году старейшины племен заключили перемирие. Они договорились действовать сообща, чтобы вернуть на свои земли животных, которые бежали подальше от войны. В частности – вернуть жирафов Ротшильда.

Численность этого вида падает: в дикой природе осталось всего две тысячи особей, из них 800 живут в Кении. Вокруг озера Баринго некогда обитало много жирафов Ротшильда, или, как их еще называют, жирафов Баринго. Но после десятилетий войны и браконьерства этих животных здесь не осталось.

Желая вернуть жирафов, покот и илчамус взялись за работу: за год они основали заповедник Руко – теперь за 18 тысячами гектаров присматривают представители обоих племен. «Бывшим врагам было непросто, но обе стороны конфликта хотели перемен», – говорит Ребби Себай из племени покот, управляющий заповедником.

В 2011 году заповедник получил первую группу жирафов Ротшильда: кенийцы перевезли сюда восемь особей в надежде, что они размножатся и вновь заселят эти места. Жирафов выпустили на одном из полуостровов, где их было проще защитить от браконьеров.

Возвращение жирафов на Баринго привлекло туристов, местная экономика получила необходимый приток денег. По словам Ребби, животные и их потомство, которое родилось уже на полуострове, стали «символом мира и единения».

Но после нескольких лет гармонии случилась катастрофа. Затяжные дожди затопили внушительные территорий кенийской части долины, включая окрестности озера Баринго. К 2020 году от поднявшегося уровня воды были вынуждены бежать пять тысяч человек. Потоп уничтожил школы, больницы и дома.

Наводнение превратило большой полуостров, где жили жирафы, в островок, который стремительно уменьшался. Животные оказались в ловушке и начали голодать: еды не хватало, даже несмотря на то что рейнджеры начали привозили корм с материка. Несколько взрослых и маленьких жирафов погибли.

А в прошлом году племенам покот и илчамус пришлось бороться одновременно и с пандемией, и с природной катастрофой. Люди отправились спасать восьмерых оставшихся жирафов. Обдумав все варианты, они нашли лучший (пусть сложный и опасный) – грузить жирафов на баржу и по одному буксировать на большую землю.