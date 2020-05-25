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Звери

Молодой гиппопотам играет с крокодилом: видео

Николай Кулапов
25 мая 2020
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Фото: Paul Williams / Flickr.com
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Фото: Владимир Остапенко
Встреча игривого бегемота и хищной рептилии получила неожиданную развязку.

Защитники дикой природы стали свидетелями удивительной встречи у источника в Национальном парке Хуэндж, Зимбабве.

Увидев плывущего у самой поверхности крокодила, молодой бегемот поспешил к нему. Хищник предпочел ретироваться на берег, но игривый подросток следовал за ним по пятам, не замечая вполне прозрачных намеков рептилии оставить ее в покое. Не известно, сколько крокодилу пришлось бы терпеть навязчивого соседа, но, к счастью, на водопой пришли слоны – и бегемоты поспешили уступить им место у воды.

Видео сняла Маргрит Харрис, основатель природоохранной организации Nikela. В рацион крокодилов входят детеныши бегемотов, но этот был слишком велик, чтобы стать жертвой. С другой стороны, если бы гиппопотам хотел прогнать крокодила, наблюдатели бы услышали  его рык и увидели обнаженные клыки (у взрослых самцов они могут достигать 64,5 см).

– Подросток не вел себя агрессивно, возможно, он просто хотел поиграть, – допускает Джен Гайтон, специалист по африканским млекопитающим. Это не самое обычное поведение: как правило, млекопитающие предпочитают играть с представителями своего вида.

Взгляните на редкую видеосъемку вымершего тасманийского волка — тилацина, которую обнаружили в архивах.

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