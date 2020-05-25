Молодой гиппопотам играет с крокодилом: видео

Видео сняла Маргрит Харрис, основатель природоохранной организации Nikela. В рацион крокодилов входят детеныши бегемотов, но этот был слишком велик, чтобы стать жертвой. С другой стороны, если бы гиппопотам хотел прогнать крокодила, наблюдатели бы услышали его рык и увидели обнаженные клыки (у взрослых самцов они могут достигать 64,5 см).

– Подросток не вел себя агрессивно, возможно, он просто хотел поиграть, – допускает Джен Гайтон, специалист по африканским млекопитающим. Это не самое обычное поведение: как правило, млекопитающие предпочитают играть с представителями своего вида.

Взгляните на редкую видеосъемку вымершего тасманийского волка — тилацина, которую обнаружили в архивах.