Вулкан Вентс на острове Богослоф в 2017 году выпустил в атмосферу гигантский столб пепла высотой около 11 километров. Спустя два года он по-прежнему находится в активном состоянии, выплескивая на поверхность горячую грязь, пар и сернистые газы.

Тем удивительнее, что именно это место обжили северные морские котики (Callorhinus ursinus), которые в огромном количестве обитают на пляже острова размером с треть нью-йоркского центрального парка.

Морские котики были впервые обнаружены на Богослофе в 1980 году, и с тех пор ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) проводят периодические проверки количества особей на острове. Они подсчитали, что ежегодный прирост котиков на Богослофе составляет 10 процентов. В 2019 году их насчитывается 36 тысяч.

Ученые не могут точно объяснить, почему животные выбрали вулканический остров среди десятков других необитаемых Алеутских островов. По одной из гипотез, котиков привлекает более богатая кормом прибрежная территория Богослофа.