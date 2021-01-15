Морские львы осваивают серфинг: захватывающее видео

Кадры были сняты с помощью высокоскоростной фотографии, слишком быстрой для записи звука. Однако Райан Лоулер, который руководит Pacific Offshore Expeditions, исправил это недоразумение и опубликовал новую версию видео на Facebook, где наложил на видео хит известной серф-рок группы Surfaris – Wipeout. Это видео можно посмотреть здесь (обещаем, вы не пожалеете).

«Я никогда раньше не видел такого на этом острове, хотя он известен как отличное место для наблюдения за львами», – рассказывает Райан Лоулер.

Хотя морские львы – сильные и ловкие пловцы, подобные сцены действительно редко удается увидеть. Лоулер и команда вернутся на остров позже, поскольку прилив продолжается – чтобы попытаться запечатлеть это же зрелище с дронов.

Посмотрите другое классное видео: мама-кит с китенком купаются бок о бок с серферами.