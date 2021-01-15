Морские львы осваивают серфинг: захватывающее видео

На прошлой неделе в Калифорнию наконец пришел свелл – подходящая для серфинга группа волн, которая родилась в океане благодаря шторму и приблизилась к побережью. Конечно, серферы упустить такой благоприятный момент не могли и бросились навстречу морской стихии. Но они оказались не единственными, кто решил повеселиться среди вздымающихся волн.
Съемочной группе компании Pacific Offshore Expeditions, в составе которой был также и один из операторов National Geographic, удалось снять резвящихся в океане калифорнийских морских львов. Тюлени демонстрируют удивительное мастерство и явно наслаждаются процессом, выныривая прямо из громадных отвесных волн и перепрыгивая через их гребни. Действие происходит у острова Санта-Барбара к западу от Лос-Анджелеса – туда представители компании отправились, чтобы сделать несколько хороших кадров подводной жизни во время дайвинга, но задержались в поисках солнечного места близ острова.
Кадры были сняты с помощью высокоскоростной фотографии, слишком быстрой для записи звука. Однако Райан Лоулер, который руководит Pacific Offshore Expeditions, исправил это недоразумение и опубликовал новую версию видео на Facebook, где наложил на видео хит известной серф-рок группы Surfaris – Wipeout. Это видео можно посмотреть здесь (обещаем, вы не пожалеете).
«Я никогда раньше не видел такого на этом острове, хотя он известен как отличное место для наблюдения за львами», – рассказывает Райан Лоулер.
Хотя морские львы – сильные и ловкие пловцы, подобные сцены действительно редко удается увидеть. Лоулер и команда вернутся на остров позже, поскольку прилив продолжается – чтобы попытаться запечатлеть это же зрелище с дронов.
Посмотрите другое классное видео: мама-кит с китенком купаются бок о бок с серферами.