Морские львы захватили катер и едва его не потопили: видео

Еще в середине декабря бывший профессиональный футболист Джошуа Филлипс опубликовал видео в Instagram с парочкой морских хулиганов. Филлипс плавал с друзьями на катере и запечатлел странную картину — два гигантских морских льва оккупировали чью-то лодку, которая явно не справлялась с их весом.
Спустя некоторое время похожий ролик появился и начал набирать популярность в YouTubе. Видео было снято с берега местным жителем, который прогуливался с собакой. На нем появляется третий персонаж — тоже морской лев. Но ему места в лодке уже не хватило.
Захватившие судно животные относятся к виду Калифорнийских морских львов (Zalophus californianus). Они отличаются сообразительностью и способностью легко приспосабливаться к различным антропогенным изменениям в окружающей среде.
Посмотрите видео о парочке морских львов, решивших прилечь позагорать на шезлонге.