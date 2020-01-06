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Звери

Морские львы захватили катер и едва его не потопили: видео

06 января 2020
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Им явно нужно судно побольше.

Еще в середине декабря бывший профессиональный футболист Джошуа Филлипс опубликовал видео в Instagram с парочкой морских хулиганов. Филлипс плавал с друзьями на катере и запечатлел странную картину — два гигантских морских льва оккупировали чью-то лодку, которая явно не справлялась с их весом.

Спустя некоторое время похожий ролик появился и начал набирать популярность в YouTubе. Видео было снято с берега местным жителем, который прогуливался с собакой. На нем появляется третий персонаж — тоже морской лев. Но ему места в лодке уже не хватило.

Захватившие судно животные относятся к виду Калифорнийских морских львов (Zalophus californianus). Они отличаются сообразительностью и способностью легко приспосабливаться к различным антропогенным изменениям в окружающей среде.

Посмотрите видео о парочке морских львов, решивших прилечь позагорать на шезлонге.