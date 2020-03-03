Морской лев ушлепал в лес: видео

Необычный случай произошел в округе Коулиц в штате Вашингтон. На грунтовой дороге посреди леса был найден взрослый калифорнийский морской лев (Zalophus californianus) весом около 270 кг. По словам местного шерифа, животное по непонятным причинам ушло от реки Коулиц и прошло больше 500 метров вглубь леса.