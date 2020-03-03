Морской лев ушлепал в лес: видео

Необычный случай произошел в округе Коулиц в штате Вашингтон. На грунтовой дороге посреди леса был найден взрослый калифорнийский морской лев (Zalophus californianus) весом около 270 кг. По словам местного шерифа, животное по непонятным причинам ушло от реки Коулиц и прошло больше 500 метров вглубь леса.
Для того, чтобы доставить морского льва к реке потребовалась целая спецоперация, которая заняла несколько часов. Сотрудники Отдела охраны рыбных ресурсов и диких животных вместе с добровольцами использовали фанерные щиты, чтобы загнать сопротивляющееся животное в трейлер.
В итоге операция прошла успешно, и морской лев вновь оказался в привычной среде обитания.
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