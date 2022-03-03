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Звери

Морской слон подглядывает за жестокими драками сородичей: видео

Анастасия Баринова

Фото: John Downer Productions / YouTube
Фото: John Downer Productions / YouTube
Фото: John Downer Productions / YouTube
Фото: John Downer Productions / YouTube

Фото: John Downer Productions / YouTube

Операторы отправили подсматривать за обитателями Южной Атлантики двух роботов-шпионов – пингвина и морского слона. Пингвин с задачей не справился.

Южные морские слоны (Mirounga leonina) – одни из самых крупных хищных млекопитающих. Своим названием они обязаны хоботообразному носу у самцов и большим габаритам. Обычно они ведут одиночный образ жизни, собираясь в колонии в период спаривания.

Именно этот момент решила снять съемочная группа John Downer Productions, которая специализируется на создании фильмов о дикой природе изнутри – глазами роботов, замаскированных под представителей фауны.

Морские слоны будут подслушивать китов. Зачем и как?

Морские слоны будут подслушивать китов. Зачем и как?

Самцы южных морских слонов в среднем весят от 2200 до 4000 кг, достигая 5,8 м в длину. Они в пять-шесть раз тяжелее самок, и это самый яркий пример полового диморфизма среди всех млекопитающих.

В период спаривания морские слоны, обычно ведущие одиночный образ жизни, собираются в крупные колонии. Соотношение самцов и самок при этом составляет 1/10 или даже 1/20, и соперничество за право спариваться доходит до жестких поединков. В выигрыше оказываются только самые сильные и грубые.

Фото: Станислав Захаров
Южный морской слон и пингвин Генту (Антарктида)
Фото: Станислав Захаров

Альфа-самец – его называют «смотрителем пляжа» – имеет дополнительную задачу: удержать свой высокий статус, и потому регулярно отгоняет конкурентов. Отталкиваясь от этих знаний, кинематографисты и инженеры создали двух наблюдателей – пингвина и морского слона. Пингвин вел съемку не очень долго – его роботизированный коллега уронил его. Но сам выполнил задачу эффективно, использовав неожиданный прием.

Искусственный морской слон был сконструирован таким образом, чтобы увеличиться в размерах. Он «вырос», став таким мощным, что возвышался над лежбищем как памятник. Смотритель пляжа, победив в одной из битв, собрался было выяснить отношения и с этим соперником, но в последний момент передумал и продолжил сражаться с остальными сородичами, так что шпион остался невредимым.

Чтобы претендовать на альфа-статус в гареме, морской слон должен быть старше восьми лет. Однако средняя продолжительность жизни самцов из-за многочисленных боев ниже, чем у самок, и составляет всего 14 лет против 18.

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