Морскому льву с эпилепсией пересадили клетки мозга свиньи

Морской лев по кличке Кронатт, живущий в калифорнийском приюте, стал участником необычного эксперимента, который в итоге спас его жизнь. Зверь страдал от эпилепсии, и это заболевание настигло его еще в дикой природе. Цветение водорослей приводит к загрязнению воды и насыщению ее токсинами. Они оказали пагубное влияние на нервную систему морского льва, но его вовремя заметили спасатели и направили под присмотр специалистов.
Вылечить животное не представлялось возможным – ветеринары лишь старались минимизировать его приступы с помощью лекарств, но день ото дня ситуация становилась все хуже. К 2020 году Кронатт почти перестал есть, потерял треть своей массы и с трудом передвигался. Врачи начали рассматривать вариант эвтаназии, которая могла бы избавить 7-летнего морского льва от мучений.
На помощь ему пришел профессор Скотт Барабан из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Вместе со своей научной группой он разработал новаторскую методику подавления судорог при помощи пересадки здоровых клеток мозга, полученных из эмбрионов свиньи. Опыты на мышах прошли успешно, и Барабан искал возможность проверить лечение на высших млекопитающих. Кронатт, который, вероятнее всего, был бы усыплен, уже ничем не рисковал, и он был выбран в качестве следующего пациента.
Используя МРТ и рентген, врачи изучили гиппокамп Кронатта. Эта структура мозга, участвующая в обучении и памяти, особенно подвержена судорогам. У морского льва были найдены серьезные повреждения: левая сторона его гиппокампа была покрыта рубцами и сморщена. Чтобы успокоить эпилептическую активность, хирурги сделали Кронатту четыре инъекции в левый гиппокамп, введя 200 000 здоровых клеток. Такое большое количество обусловлено тем, что только 10-20% клеток способны выжить и интегрироваться в мозг.
Операция, занявшая пять часов, была проведена в октябре 2020 года. О ее результатах было рассказано только недавно: врачи хотели убедиться в эффективности. Сейчас в этом нет никаких сомнений: если накануне процедуры Кронатт переживал по 5-6 приступов в сутки, то после выхода из наркоза этого больше не повторялось. И хотя токсины, поступившие в его организм, еще продолжают оказывать влияние на его психическое здоровье, но симптомы эпилепсии ушли в прошлое. Животное вернуло физическую форму и вполне может отметить 30-летний день рождения — это средний показатель продолжительности жизни морских львов в неволе.
Эксперимент не только спас жизнь Кронатта, но и открыл большие перспективы в лечении эпилепсии. Эмбриональные клетки свиньи по своим свойствам близки к клеткам высших млекопитающих, и авторы открытия планируют адаптировать технологию для людей уже в следующем году.
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