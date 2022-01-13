Морскому льву с эпилепсией пересадили клетки мозга свиньи

Морской лев по кличке Кронатт, живущий в калифорнийском приюте, стал участником необычного эксперимента, который в итоге спас его жизнь. Зверь страдал от эпилепсии, и это заболевание настигло его еще в дикой природе. Цветение водорослей приводит к загрязнению воды и насыщению ее токсинами. Они оказали пагубное влияние на нервную систему морского льва, но его вовремя заметили спасатели и направили под присмотр специалистов.

Вылечить животное не представлялось возможным – ветеринары лишь старались минимизировать его приступы с помощью лекарств, но день ото дня ситуация становилась все хуже. К 2020 году Кронатт почти перестал есть, потерял треть своей массы и с трудом передвигался. Врачи начали рассматривать вариант эвтаназии, которая могла бы избавить 7-летнего морского льва от мучений.

На помощь ему пришел профессор Скотт Барабан из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Вместе со своей научной группой он разработал новаторскую методику подавления судорог при помощи пересадки здоровых клеток мозга, полученных из эмбрионов свиньи. Опыты на мышах прошли успешно, и Барабан искал возможность проверить лечение на высших млекопитающих. Кронатт, который, вероятнее всего, был бы усыплен, уже ничем не рисковал, и он был выбран в качестве следующего пациента.