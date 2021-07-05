Морж заснул на льдине, приплыл на юг и стал проблемой

На протяжении нескольких последних месяцев в акватории Британских островов люди видят моржа (Odobenus rosmarus). Они назвали его «Уолли» в честь персонажа мультфильмов про Вуди Вудпекера.
Первое свидетельство относится к 14 марта, когда 5-летняя девочка, гулявшая со своим отцом, заметила необычное для этих мест животное на скалах в ирландском графстве Керри. Моржи редко встречаются так далеко к югу от Полярного круга. Первое зарегистрированное наблюдение моржей в Ирландии произошло в 1897 году, и за более чем 120 лет, прошедших с тех пор, в стране появлялось не более 20 представителей этого вида. Морские биологи предположили, что Уолли заснул на льдине и был унесен далеко от привычных мест течением.
An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerry pic.twitter.com/TLtBLBAZDk— Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021
Через несколько недель он доплыл до берегов Уэльса и продолжил двигаться на юг. Его видели на побережье Франции и Испании, но там ему было слишком жарко, и морж отправился обратно. Вероятно, британские воды его вполне устраивают, поскольку в конце июня он прибыл к островам Силли в графстве Корнуолл и остался там.
Пока Уолли «гостил» в Уэльсе, местные бизнесмены использовали эту возможность, выпуская туристическую продукцию с его изображением. Но острова Силли живут за счет рыболовства, и здесь морж стал здесь настоящим бедствием. Он постоянно опрокидывает лодки или засыпает в них: один из рыбаков даже не мог выйти в море 48 часов, а в другой раз Уолли заснул на лодке «Скорой помощи», лишая медиков возможности отправиться на вызов. И если раньше его еще можно было отпугнуть звуковыми сигналами, то теперь он привык к ним и больше на них не реагирует.
Люди обратились в природоохранное ведомство с просьбой решить проблему. Моржи с 1981 года охраняются британским законом, и операция по возвращению животного в его нормальную среду должна быть проведена так, чтобы не навредить ему. Как это сделать, никто не знает, но и оставлять его в этой акватории нельзя: слишком велик риск и для людей, и для самого моржа.
За время путешествия по чужим краям Уолли уже получил небольшую травму от гидроцикла. Защитники природы просят подписать петицию, призванную объединить усилия для поиска решений по спасению заблудившегося моржа.
Такая же опасность грозит дельфинам и любым другим морским млекопитающим, если они ищут общества людей.