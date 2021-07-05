Морж заснул на льдине, приплыл на юг и стал проблемой

На протяжении нескольких последних месяцев в акватории Британских островов люди видят моржа (Odobenus rosmarus). Они назвали его «Уолли» в честь персонажа мультфильмов про Вуди Вудпекера.

Первое свидетельство относится к 14 марта, когда 5-летняя девочка, гулявшая со своим отцом, заметила необычное для этих мест животное на скалах в ирландском графстве Керри. Моржи редко встречаются так далеко к югу от Полярного круга. Первое зарегистрированное наблюдение моржей в Ирландии произошло в 1897 году, и за более чем 120 лет, прошедших с тех пор, в стране появлялось не более 20 представителей этого вида. Морские биологи предположили, что Уолли заснул на льдине и был унесен далеко от привычных мест течением.