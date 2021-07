Морж заснул на льдине, приплыл на юг и стал проблемой

Власти Британии ищут пути безболезненного возвращения арктического животного домой.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerry pic.twitter.com/TLtBLBAZDk