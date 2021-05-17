Московский зоопарк выпустил в природу спасенных летучих мышей

На волю вернулись 38 двухцветных кожанов, один лесной нетопырь и рыжая вечерница. Зверьки вели себя по-разному: некоторые сразу улетали, другие сначала осматривались, позволяя себя сфотографировать, и только потом поднимались в воздух.
Все эти животные попали в реабилитационный центр Московского зоопарка в холодный период года, когда летучим мышам полагается спать, но по каким-то причинам их сон был нарушен. Спасаясь от холодов, они залетали в теплые помещения. Эти летучие мыши питаются насекомыми, которых нет зимой, поэтому для них единственный шанс спастись – это быть найденными человеком, который передаст их в руки специалистов.
Ежегодно Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка принимает более сотни нуждающихся в помощи летучих мышей разных видов. Чаще всего подопечными становятся двухцветные кожаны.
Поступивших зверьков осматривает ветеринар, при необходимости лечит. Сотрудники центра ухаживают за летучими мышами, кормят, следят за набором веса, помогают благополучно перезимовать в холодильниках при температуре 2-5 градусов выше нуля.
Весной здоровых, готовых к самостоятельной жизни летучих мышей возвращают в природу. Мы выбираем точку для выпуска в зависимости от места находки животного. В парках Москвы отпускаем зверьков, найденных в столице. А найденных в других регионах – отвозим в родные места.
Возвращение летучих мышей в их среду обитания – то, ради чего был создан центр. Радостный момент с его сотрудниками разделяют волонтеры, помогающие в работе центра, и юннаты Московского зоопарка.