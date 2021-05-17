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Звери

Московский зоопарк выпустил в природу спасенных летучих мышей

Московский Зоопарк
17 мая 2021
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Фото: Сергей Беляев
Летучих мышей из реабилитационного центра Московского зоопарка выпустили на территории парков Серебряный бор и Покровское-Стрешнево.

На волю вернулись 38 двухцветных кожанов, один лесной нетопырь и рыжая вечерница. Зверьки вели себя по-разному: некоторые сразу улетали, другие сначала осматривались, позволяя себя сфотографировать, и только потом поднимались в воздух.

Все эти животные попали в реабилитационный центр Московского зоопарка в холодный период года, когда летучим мышам полагается спать, но по каким-то причинам их сон был нарушен. Спасаясь от холодов, они залетали в теплые помещения. Эти летучие мыши питаются насекомыми, которых нет зимой, поэтому для них единственный шанс спастись – это быть найденными человеком, который передаст их в руки специалистов.

Ежегодно Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка принимает более сотни нуждающихся в помощи летучих мышей разных видов. Чаще всего подопечными становятся двухцветные кожаны.

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Сергей Беляев

Поступивших зверьков осматривает ветеринар, при необходимости лечит. Сотрудники центра ухаживают за летучими мышами, кормят, следят за набором веса, помогают благополучно перезимовать в холодильниках при температуре 2-5 градусов выше нуля.

Весной здоровых, готовых к самостоятельной жизни летучих мышей возвращают в природу. Мы выбираем точку для выпуска в зависимости от места находки животного. В парках Москвы отпускаем зверьков, найденных в столице. А найденных в других регионах – отвозим в родные места.

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Фото: Сергей Беляев
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Фото: Сергей Беляев
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Фото: Сергей Беляев

Возвращение летучих мышей в их среду обитания – то, ради чего был создан центр. Радостный момент с его сотрудниками разделяют волонтеры, помогающие в работе центра, и юннаты Московского зоопарка.

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