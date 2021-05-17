Московский зоопарк выпустил в природу спасенных летучих мышей

На волю вернулись 38 двухцветных кожанов, один лесной нетопырь и рыжая вечерница. Зверьки вели себя по-разному: некоторые сразу улетали, другие сначала осматривались, позволяя себя сфотографировать, и только потом поднимались в воздух.

Все эти животные попали в реабилитационный центр Московского зоопарка в холодный период года, когда летучим мышам полагается спать, но по каким-то причинам их сон был нарушен. Спасаясь от холодов, они залетали в теплые помещения. Эти летучие мыши питаются насекомыми, которых нет зимой, поэтому для них единственный шанс спастись – это быть найденными человеком, который передаст их в руки специалистов.

Ежегодно Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка принимает более сотни нуждающихся в помощи летучих мышей разных видов. Чаще всего подопечными становятся двухцветные кожаны.