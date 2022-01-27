Мозг кошек уменьшился после одомашнивания

Группа исследователей во главе с Раффаэлой Леш из Венского университета решила проследить эволюцию мозга кошек за последние 10 000 лет – с тех самых пор, когда их приручили. Они рассчитывали лучше понять, как животные адаптируются, когда начинают регулярно общаться с людьми.
Исследователи сравнили размер черепа (показатель размера мозга) у домашних кошек (Felis catus) и диких кошек из Европы и Африки, которые теперь генетически подтверждены как предковые виды, от которых медленно эволюционировали домашние кошки. Они обнаружили, что мозг современных кошек значительно уменьшился в размерах.
Команда также изучила гибриды диких и домашних кошек и обнаружила, что размеры их мозга находятся примерно посередине между двумя сравниваемыми группами – еще одно свидетельство того, что именно одомашнивание привело к таким изменениям.
Тенденция к уменьшению мозга у домашних животных также наблюдается у овец, собак и кроликов. Исследователи выдвинули идею о том, что одомашнивание приводит к выработке меньшего количества клеток нервного гребня у животных (связанных с возбудимостью и страхом). Это, в свою очередь, может привести к изменениям реакции на стресс, повлиять на размер мозга и общую морфологию тела.
Было выдвинуто предположение, что уменьшение количества клеток нервного гребня должно было привести к появлению у кошек более короткой морды, но исследование не подтвердило эту гипотезу.
Хотя выводы исследования не являются сенсацией, они обновляют данные старых исследований и позволяют ученым, работающим над теориями одомашнивания, получить некоторые свежие данные для интерпретации.
«Сравнения размеров мозга часто основаны на устаревшей и недоступной литературе, а в некоторых случаях проводились сравнения между домашними животными и дикими видами, которые больше не считаются истинными видами-прародителями рассматриваемых домашних видов», – пишут исследователи.
Они также не согласны с предположением, что кошки в настоящее время лишь «полуодомашнены» по сравнению, скажем, с собаками. Это исследование указывает на то, как кошки доказали свою полезность в прошлом, на фермах и на кораблях, и что их связь с людьми заключается не только в том, что животным легче кормиться бок о бок с человеком.
«В конечном счете необходимо собрать больше данных о большем количестве видов, чтобы полностью понять, какое влияние одомашнивание оказало на кошек, включая размер их мозга. Информация, которая была собрана до сих пор, остается ограниченной», – заключают исследователи.