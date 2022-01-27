Мозг кошек уменьшился после одомашнивания

Группа исследователей во главе с Раффаэлой Леш из Венского университета решила проследить эволюцию мозга кошек за последние 10 000 лет – с тех самых пор, когда их приручили. Они рассчитывали лучше понять, как животные адаптируются, когда начинают регулярно общаться с людьми.

Исследователи сравнили размер черепа (показатель размера мозга) у домашних кошек (Felis catus) и диких кошек из Европы и Африки, которые теперь генетически подтверждены как предковые виды, от которых медленно эволюционировали домашние кошки. Они обнаружили, что мозг современных кошек значительно уменьшился в размерах.

Команда также изучила гибриды диких и домашних кошек и обнаружила, что размеры их мозга находятся примерно посередине между двумя сравниваемыми группами – еще одно свидетельство того, что именно одомашнивание привело к таким изменениям.