Мусорный бак как оружие против аллигатора: видео

В штате Флорида живет около 1,3 миллиона аллигаторов: в среднем на 16 жителей штата приходится одна особь. Род аллигаторы (Alligator) включает в себя два вида: китайский и миссисипский. От других представителей отряда крокодилов эти рептилии отличаются более широкой мордой, а их глаза расположены более дорсально (в верхней части туловища). Максимальная длина аллигаторов, обитающих в Китае, составляет 2,2 м, тогда как их американские собратья — значительно крупнее: встречаются и особи размером около 5 метров.

Численность популяции флоридских аллигаторов годами удерживается на одном уровне: власти сдерживают ее рост и не допускают снижения показателей. Для этого ежегодно открывается сезон охоты на аллигаторов, со строгими квотами на отстрел. Таким образом рептилии остаются достаточно многочисленными и нередко проникают в места скопления людей.