Мусорный бак как оружие против аллигатора: видео

В штате Флорида живет около 1,3 миллиона аллигаторов: в среднем на 16 жителей штата приходится одна особь. Род аллигаторы (Alligator) включает в себя два вида: китайский и миссисипский. От других представителей отряда крокодилов эти рептилии отличаются более широкой мордой, а их глаза расположены более дорсально (в верхней части туловища). Максимальная длина аллигаторов, обитающих в Китае, составляет 2,2 м, тогда как их американские собратья — значительно крупнее: встречаются и особи размером около 5 метров.
Численность популяции флоридских аллигаторов годами удерживается на одном уровне: власти сдерживают ее рост и не допускают снижения показателей. Для этого ежегодно открывается сезон охоты на аллигаторов, со строгими квотами на отстрел. Таким образом рептилии остаются достаточно многочисленными и нередко проникают в места скопления людей.
Однако без лицензии убивать их нельзя, и в случае приближения потенциально опасного животного следует вызывать специалистов. В тех случаях, когда времени на это нет, жители нередко проявляют смекалку: подобный пример продемонстрировал недавно 26-летний Юджин Боззи. Он занимался своими делами, когда дети сообщили ему, что на заднем дворе появился аллигатор. Мужчина решил, что речь идет о небольшой особи, но как только он увидел, что рептилия достаточно крупная, он понял, что должен действовать незамедлительно. Рядом находились его дети и дети соседей — рисковать было нельзя.
Боззи, ветеран армии США, вытащил мусорный бак и начал двигать его в сторону неприятеля. Сравнив контейнер с пастью бегемота, он понимал, что аллигатор имел все возможности наброситься и на него самого, однако обратил внимание на то, что тот боится человека не меньше. Когда аллигатор оказался достаточно близко, мужчина опрокинул крышку, которая на мгновение оглушила рептилию.
После того, как аллигатор оказался внутри, Боззи закрепил крышку и отнес бак к ближайшему водоему. Там он опрокинул контейнер и убежал. По его мнению, животное не пострадало.
Посмотрите, как житель Флориды напал на аллигатора, спасая свою собаку.