Мужчина спасает разъяренного коалу: видео

57-летний мужчина владеет землеройной компанией и часто сталкивается с критикой со стороны экологов: те обвиняют его в нанесении вреда ландшафту. Эдди Райт не согласен с этими утверждениями, особенно с учетом того, что он сам является убежденным защитником природы. Ему уже неоднократно приходилось выносить коал из опасных мест, и именно на такие случаи он держит плотные перчатки.

Коалы только внешне могут напоминать безобидную плюшевую игрушку, на самом же деле они имеют острые резцы, которыми буквально рeжут листья, а также крупные острые когти, с помощью которых передвигаются по стволам деревьев. Оказавшись в стрессовой ситуации, это животное массой от 5 до 14 кг может нанести врагу серьезные травмы.

По мнению Эдди, коала выбрался на дорогу в поисках влаги: в этом районе на протяжении последних четырех лет уровень осадков ниже нормы. У коал – очень медленный метаболизм, и они спят на протяжении большей части дня. Посмотрите на коалу, который собрался сбежать из зоопарка и заснул по пути.