Мужчина спасает разъяренного коалу: видео

Жители Австралии часто встречают коал, а когда те оказываются в беде – приходят им на помощь. В периоды засух для этих животных оборудуют поилки, а недавно снятое видео показывает, как мужчина уносит коалу с проезжей части.
Эдди Райт из окна автомобиля заметил коалу, который мог погибнуть в любую минуту. Несколько машин уже объехали его, а Эдди остановился, взял из багажника перчатки и отправился на спасение зверька. Видео снимала его дочь Лорен. Впрочем, само животное явно было не в восторге от того, что его собрались куда-то перемещать.
@lozzwright_
Dad watched as cars over the kress of the hill nearly miss this koala on the middle of the road. He decided to rescue him and put him safe in a tree♬ original sound - Lozz Wright
57-летний мужчина владеет землеройной компанией и часто сталкивается с критикой со стороны экологов: те обвиняют его в нанесении вреда ландшафту. Эдди Райт не согласен с этими утверждениями, особенно с учетом того, что он сам является убежденным защитником природы. Ему уже неоднократно приходилось выносить коал из опасных мест, и именно на такие случаи он держит плотные перчатки.
Коалы только внешне могут напоминать безобидную плюшевую игрушку, на самом же деле они имеют острые резцы, которыми буквально рeжут листья, а также крупные острые когти, с помощью которых передвигаются по стволам деревьев. Оказавшись в стрессовой ситуации, это животное массой от 5 до 14 кг может нанести врагу серьезные травмы.
По мнению Эдди, коала выбрался на дорогу в поисках влаги: в этом районе на протяжении последних четырех лет уровень осадков ниже нормы. У коал – очень медленный метаболизм, и они спят на протяжении большей части дня. Посмотрите на коалу, который собрался сбежать из зоопарка и заснул по пути.