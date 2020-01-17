Мычание – знак согласия: ученые впервые проанализировали голоса коров

Предыдущие исследования показали, что телята общаются со своими матерями при помощи особого зова, не похожего на мычание их сверстников. Сейчас стало известно, что коровы сохраняют свой уникальный тембр до самой старости.

«Исследование Александры действительно вдохновляет. Как будто она создает Google переводчик для коров», – говорит доцент Сиднейского университета Кэмерон Кларк.

Ранее способность вербально общаться друг с другом приписывалась исключительно людям, однако в последнее время все больше работ доказывают, что многие животные с помощью звуков могут передавать друг другу различную информацию.

Посмотрите на очаровательных коров-дюймовочек.