Мычащий амурский тигр прошел по следам туристов на «Земле леопарда»: видео
Автоматическая лесная камера была установлена самими туристами под руководством профессионального гида в рекреационной зоне нацпарка, в долине реки Нарва. С конца осени и до начала декабря фотоловушка «наблюдала», что происходит на перекрестке звериных троп в отсутствие людей – и показала бурную жизнь лесных обитателей. Полученные кадры поразили туристов и даже несколько озадачили специалистов «Земли леопарда».
Так, на одном из видео запечатлен диалог взрослого амурского тигра и пятнистых оленей. В кадре присутствует только большая кошка, и на первый взгляд сложно понять, исходит ли тигриный звук именно от нее, несмотря на закрытую пасть, либо от другого зверя за кадром. Однако тигров-чревовещателей в природе не существует, и оценка от экспертов отдела науки «Земли леопарда» показала – тигр мычит, и в момент, когда раздается мычание, видно, как он немного напрягает морду.
Получить такие кадры удаётся крайне редко: на них запечатлён процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют. Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи без ответа. В свою очередь свист оленя – сигнал тревоги для сородичей. Позже полосатый хищник вновь попал в объектив камеры – он прошел мимо камеры величественной походкой, а под его массивными лапами тихо поскрипывал снег.
«Чтение» следов – увлекательное занятие, которое позволяет получить массу информации о повадках зверей, а также об историях из их жизни. А снимки с камеры можно получить как в процессе, так и после завершения путешествия.
Проведение экскурсий и туров с целью экологического просвещения – важная миссия любого национального парка. В разных формах знакомя людей со своей работой и с природой охраняемых территорий, «Земля леопарда» способствует повышению экологической культуры у местного населения и у гостей региона. Побывав на «Земле леопарда» и своими глазами увидев красоту этих мест, невозможно остаться равнодушным к ним и к природоохранному делу.
А еще именно на «Земле леопарда» фотографом Сергеем Горшковым был снят кадр с тигром, обнимающим дерево, который занял первое место в конкурсе Wildlife Photographer of the Year.