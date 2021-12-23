Мычащий амурский тигр прошел по следам туристов на «Земле леопарда»: видео

Автоматическая лесная камера была установлена самими туристами под руководством профессионального гида в рекреационной зоне нацпарка, в долине реки Нарва. С конца осени и до начала декабря фотоловушка «наблюдала», что происходит на перекрестке звериных троп в отсутствие людей – и показала бурную жизнь лесных обитателей. Полученные кадры поразили туристов и даже несколько озадачили специалистов «Земли леопарда».

Так, на одном из видео запечатлен диалог взрослого амурского тигра и пятнистых оленей. В кадре присутствует только большая кошка, и на первый взгляд сложно понять, исходит ли тигриный звук именно от нее, несмотря на закрытую пасть, либо от другого зверя за кадром. Однако тигров-чревовещателей в природе не существует, и оценка от экспертов отдела науки «Земли леопарда» показала – тигр мычит, и в момент, когда раздается мычание, видно, как он немного напрягает морду.