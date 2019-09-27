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Мышь или слон: кто эффективнее борется с инфекциями

27 сентября 2019
Ученые выяснили, влияет ли размер животного на его способность сопротивляться болезням.

Ассистент профессора биологии Гамильтонского колледжа Синтия Джей Даунс и ее коллеги изучили сотни видов млекопитающих, от крошечных ямайских фруктовых летучих мышей (весом около 40 г) до гигантских косаток (около 5,6 тонн). Они представили результаты своей работы в исследовании «Влияние массы тела на концентрацию иммунных клеток млекопитающих».

Ученые обнаружили, что концентрация лимфоцитов в крови принципиально не меняется в зависимости от размера тела. То есть мышь и слон имеют одинаковое количество лимфоцитов на миллилитр крови.

Но у крупных млекопитающих в циркуляции было гораздо больше нейтрофилов, чем у мелких видов. Нейтрофилы участвуют в ранних иммунных реакциях на различные виды захватчиков, включая бактерии и даже более крупных паразитов, таких как черви.

Исследователи предполагают, что более крупным млекопитающим может понадобиться гораздо больше циркулирующих нейтрофилов, чтобы преодолеть врожденное преимущество, которое инфекционные агенты имеют над животными, которых они заражают.

Исследование показывает, что у крупных и мелких млекопитающих есть принципиальные различия в отношении некоторых типов иммунной защиты. Это понимание может помочь успешнее проецировать на человека результаты испытаний, полученные в ходе работы с лабораторными мышами.

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