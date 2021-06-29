Мышь, которая считалась исчезнувшей, нашлась под другим именем

Австралийское млекопитающее, отнесенное к исчезнувшим более 150 лет назад видам, оказалось живо. Более того: животное все это время было на виду, но ученые ошибочно отнесли его к другому виду. Открытие совершили биологи Австралийского национального университета. Они сравнивали образцы ДНК вымерших на этом континенте грызунов с генетическим кодом 42 их ныне живущих родственников. Ученые планировали оценить сокращение численности местных видов с момента прибытия европейцев.
В результате оказалось, что мышь Гульда (Pseudomys gouldii) — это то же самое, что мышь залива Шарк (Pseudomys fieldi). Этот грызун встречается на нескольких небольших островах у побережья Западной Австралии. По словам ведущего автора, доктора Эмили Ройкрофт, результат одновременно захватывающий и отрезвляющий.
Однако то, что мышь Гульда исчезла с материка и смогла выжить только на прибрежных островах, биологи называют «коллапсом популяции».
Этот грызун получил свое имя в честь английского натуралиста Джона Гульда. Длина тела мыши составляет от 10 до 12 см, и почти столько же приходится на хвост. Верхняя часть тела имеет светло-охристый окрас с вкраплениями длинных черных волосков. Ноги, подбородок, горло и вся нижняя часть тела, а также когти — белые. После 1857 года в привычных местах обитания ее больше не встречали.
Помимо мыши Гульда, в ходе исследования были изучены семь других вымерших местных видов. Все они имели высокое генетическое разнообразие, но это не помогло им устоять перед новыми угрозами, такими как появление диких кошек, лисиц и других инвазивных видов, расчистка сельскохозяйственных земель и новые болезни.
Именно по этой причине в Австралии уничтожают кошек и других животных, которые причиняют местной фауне вред.