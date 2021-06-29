Мышь, которая считалась исчезнувшей, нашлась под другим именем

Австралийское млекопитающее, отнесенное к исчезнувшим более 150 лет назад видам, оказалось живо. Более того: животное все это время было на виду, но ученые ошибочно отнесли его к другому виду. Открытие совершили биологи Австралийского национального университета. Они сравнивали образцы ДНК вымерших на этом континенте грызунов с генетическим кодом 42 их ныне живущих родственников. Ученые планировали оценить сокращение численности местных видов с момента прибытия европейцев.

В результате оказалось, что мышь Гульда (Pseudomys gouldii) — это то же самое, что мышь залива Шарк (Pseudomys fieldi). Этот грызун встречается на нескольких небольших островах у побережья Западной Австралии. По словам ведущего автора, доктора Эмили Ройкрофт, результат одновременно захватывающий и отрезвляющий.