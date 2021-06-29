Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Экомарафон «#ЯБерегуПланету»
Звери

Мышь, которая считалась исчезнувшей, нашлась под другим именем

Анастасия Баринова
29 июня 2021
shock-find-brings-exti.jpg
Фото: Wayne Lawler/Australian Wildlife Conservancy
Pseudomys_gouldii_-_Gould.jpg
Фото: John Gould/Wikipedia
Тем не менее ее численность и ареал сильно сократились.

Австралийское млекопитающее, отнесенное к исчезнувшим более 150 лет назад видам, оказалось живо. Более того: животное все это время было на виду, но ученые ошибочно отнесли его к другому виду. Открытие совершили биологи Австралийского национального университета. Они сравнивали образцы ДНК вымерших на этом континенте грызунов с генетическим кодом 42 их ныне живущих родственников. Ученые планировали оценить сокращение численности местных видов с момента прибытия европейцев.

В результате оказалось, что мышь Гульда (Pseudomys gouldii) — это то же самое, что мышь залива Шарк (Pseudomys fieldi). Этот грызун встречается на нескольких небольших островах у побережья Западной Австралии. По словам ведущего автора, доктора Эмили Ройкрофт, результат одновременно захватывающий и отрезвляющий.

«Возрождение этого вида – хорошие новости на фоне высокой скорости исчезновения животных. С момента европейской колонизации в 1788 году в Австралии не стало 41% млекопитающих».

Однако то, что мышь Гульда исчезла с материка и смогла выжить только на прибрежных островах, биологи называют «коллапсом популяции».

Этот грызун получил свое имя в честь английского натуралиста Джона Гульда. Длина тела мыши составляет от 10 до 12 см, и почти столько же приходится на хвост. Верхняя часть тела имеет светло-охристый окрас с вкраплениями длинных черных волосков. Ноги, подбородок, горло и вся нижняя часть тела, а также когти — белые. После 1857 года в привычных местах обитания ее больше не встречали.

F1.large.jpg
Emily Roycroft

Помимо мыши Гульда, в ходе исследования были изучены семь других вымерших местных видов. Все они имели высокое генетическое разнообразие, но это не помогло им устоять перед новыми угрозами, такими как появление диких кошек, лисиц и других инвазивных видов, расчистка сельскохозяйственных земель и новые болезни.

Именно по этой причине в Австралии уничтожают кошек и других животных, которые причиняют местной фауне вред.

рекомендации
Карта, Россия

8 нетуристических мест заповедной Сибири

Автомобиль

Петербургские тайны: путешествуем с Gett

Москва

Полеты во сне и наяву: экстремальные развлечения в новом шоппинг-молле Москвы