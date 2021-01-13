Мыши способны облегчить боль друг друга

В 2016 году исследователи из Орегонского Университета обнаружили удивительную способность мышей чувствовать боль друг друга – в буквальном смысле. В ходе экспериментов выяснилось, что грызуны начинают чувствовать себя хуже, просто находясь рядом с сородичем, испытывающим боль. Теперь ученые из Стэнфордского Университета обнаружили, что мыши способны не только передавать боль друг другу, но и что снятие боли тоже «заразно».

В экспериментах на парах мышей одна мышь получала инъекцию, которая вызвала артритоподобное воспаление в одной задней лапе, в то время как другая мышь оставалась нетронутой. Однако после часа пребывания вместе вторая мышь показала еще более повышенную чувствительность к похлопываниям пластиковой проволокой по задним лапам, чем мышь, получившая инъекцию. По словам нейробиолога Джеффри Могила, эти мыши вели себя так, будто испытывают такую же боль, но в большем количестве мест.

В другой серии экспериментов обе мыши получили раздражающую инъекцию, но одна при этом получила еще и дозу обезболивающего морфина. В течение нескольких часов после того, как эти мыши находились вместе, вторая мышь вела себя так, как будто тоже получила лекарство.

В контрольной группе, где у обеих мышей спровоцировали воспаление, чувствительность животных не изменилась после того, как они провели время вместе.