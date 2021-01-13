Мыши способны облегчить боль друг друга

В 2016 году исследователи из Орегонского Университета обнаружили удивительную способность мышей чувствовать боль друг друга – в буквальном смысле. В ходе экспериментов выяснилось, что грызуны начинают чувствовать себя хуже, просто находясь рядом с сородичем, испытывающим боль. Теперь ученые из Стэнфордского Университета обнаружили, что мыши способны не только передавать боль друг другу, но и что снятие боли тоже «заразно».
В экспериментах на парах мышей одна мышь получала инъекцию, которая вызвала артритоподобное воспаление в одной задней лапе, в то время как другая мышь оставалась нетронутой. Однако после часа пребывания вместе вторая мышь показала еще более повышенную чувствительность к похлопываниям пластиковой проволокой по задним лапам, чем мышь, получившая инъекцию. По словам нейробиолога Джеффри Могила, эти мыши вели себя так, будто испытывают такую же боль, но в большем количестве мест.
В другой серии экспериментов обе мыши получили раздражающую инъекцию, но одна при этом получила еще и дозу обезболивающего морфина. В течение нескольких часов после того, как эти мыши находились вместе, вторая мышь вела себя так, как будто тоже получила лекарство.
В контрольной группе, где у обеих мышей спровоцировали воспаление, чувствительность животных не изменилась после того, как они провели время вместе.
Чтобы понять, как мыши улавливают чувства друг друга, ученые наблюдали, какие области мозга были активны после того, как мыши проводят время вместе. Команда заметила нейроны, активирующиеся в передней поясной коре. У человека эта область участвует в эмпатии, а также ответственна за память и познание.
Команда обнаружила нейроны, соединяющие эту область с другими частями мозга, включая прилежащее ядро – область, которая отвечает за мотивацию и социальное поведение. Когда ученые нарушили эту конкретную нейронную связь, «животные больше не могли перенимать чувства друг друга в отношении боли или ее облегчения», — говорит соавтор исследования Роберт Маленка.
Ученые отмечают, что передача разных эмоций между мышами может зависеть от различных мозговых связей. В еще одном эксперименте исследователи выяснили как эти грызуны чувствуют страх друг друга. Для этого они показывали одной мыши, как другую бьют током. Команда обнаружила, что передача страха основана на связях коры головного мозга с частью миндалины, которая, как известно, реагирует на страх.
Это говорит о том, что разные процессы в мозге участвуют в разных типах сочувствия. Но различия также могут быть связаны с тем, как мыши чувствуют эмоции своих собратьев. В экспериментах по обезболиванию мыши проводили время вместе, обнюхивая друг друга, поэтому ключом к разгадке этого феномена вполне могут являться запахи и острое обоняние. А вот в тестах на страх основой для передачи эмоций были визуальные подсказки.
«Неудивительно, что исследуемые схемы очень похожи на некоторые из этих процессов у людей», — отмечает Жюль Панксепп, социальный нейробиолог из Университета Висконсин-Мэдисон, который не участвовал в исследовании.
По его словам, и мыши, и люди связаны со своими собратьями в эмоциональных ситуациях, и исследования указывают на общую эволюционную основу сочувствия.
Панксепп отметил, что если ученые смогут сосредоточиться на нейрохимических веществах, которые стимулируют эти процессы, они смогут разработать лекарства для лечения таких состояний, как психопатия или социальные расстройства личности, которые приводят к нарушению эмпатии.
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