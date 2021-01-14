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Спецпроект «Россия без мусора»
Звери

Мышонок из Сокольников стал любимой моделью фотографа. Смотрите какой красавец!

National Geographic Россия
14 января 2021
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Фото: Валерий Субачев
Классно сфотографировать полёвок не так просто, как кажется, но Валерию Субачеву это удалось

Полёвки встречаются практически по всей материковой Европе, а также в ряде стран Азии. Впрочем, сфотографировать полёвку непросто — это очень осторожные зверьки, что объяснимо: из желающих поохотиться на них можно составить целую армию. Полакомиться полёвкой не прочь и лисица, и горностай, и ласка, и хорёк, не говоря уже о множестве хищных птиц.

Впрочем, фотографа Валерия Субачева скрытность полёвки не остановила: за несколько визитов в московский парк Сокольники ему удалось поймать в свой объектив прекрасную фотомодель.

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Фото: Валерий Субачев
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Фото: Валерий Субачев
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Фото: Валерий Субачев
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Фото: Валерий Субачев

А еще одного серого милаху Валерию однажды удалось снять в Главном Ботаническом саду Москвы, крупнейшем ботаническом саду Европы.

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Валерий Субачев

Валерий специализируется на съемке фауны. На его странице на Nat-geo.ru еще много роскошных кадров, главные герои которых живут совсем рядом с нами – полистайте на досуге.

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