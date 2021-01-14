Мышонок из Сокольников стал любимой моделью фотографа. Смотрите какой красавец!

Полёвки встречаются практически по всей материковой Европе, а также в ряде стран Азии. Впрочем, сфотографировать полёвку непросто — это очень осторожные зверьки, что объяснимо: из желающих поохотиться на них можно составить целую армию. Полакомиться полёвкой не прочь и лисица, и горностай, и ласка, и хорёк, не говоря уже о множестве хищных птиц.

Впрочем, фотографа Валерия Субачева скрытность полёвки не остановила: за несколько визитов в московский парк Сокольники ему удалось поймать в свой объектив прекрасную фотомодель.