На Аляске каждый год определяют самого толстого медведя. Фаворит отъелся так, что с трудом передвигается
Дикие медведи из национального парка и заповедника Катмай на Аляске, за которыми в прямом эфире наблюдают веб-камеры explore.org, этим летом значительно располнели в преддверии надвигающейся долгой спячки.
В нацпарке с 2014 года ежегодно проводится Fat Bear Week — «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. Одним из постоянных фаворитов конкурса был медведь, обозначаемый номером 747, и в этом году он явно намерен наконец завоевать звание самого толстого животного в заповеднике.
Веб-камеры застали 747-го за попыткой подняться на берег по крутому склону, и на кадрах видно, что для здоровяка это становится непосильной задачей.
We're not here to sway your #FatBearWeek vote, but consider the facts: it's only August and 747's rotund butt is already on the struggle bus. pic.twitter.com/TCBBEYGmAa— explore.org (@exploreorg) August 25, 2020
Exhibit B: Sitting is hard. pic.twitter.com/MtHA3qa2wC— explore.org (@exploreorg) August 25, 2020
По данным сотрудников заповедника, в прошлом году 747-й весил 635 килограммов, а в этом, скорее всего, медведь окажется еще более увесистым. Однако существенно растолстел не только 747-й, но и другие его сородичи. Причина этого заключается в аномально высокой численности высококалорийного лосося в реках Аляски. К июлю 2020 году количество нерки в реках региона превысило 3,4 миллионов рыб — в последний раз сопоставимую популяцию наблюдали в 1991 году.
На некоторых роликах можно увидеть, как рыба буквально сама прыгает в пасть косолапых.
Salmon are jumping at Brooks Falls! pic.twitter.com/D5I5qQplrW— explore.org (@exploreorg) July 13, 2020
Медведи нуждаются в запасах жира, чтобы пережить зимнюю спячку, во время которой они могут потерять до трети массы своего тела. При подготовке ко сну медведи становятся настоящими гиперфагами и едят почти безостановочно. Однако, по словам бывшего смотрителя нацпарка Майка Фитца, даже учитывая этот факт «медведи слишком толстые для этого сезона».
При этом медведям еще около двух месяцев предстоит доедать оставшуюся рыбу, так что набор веса далеко не закончен. Голосование за самого толстого медведя парка Катмай пройдет в конце сентября-начале октября.
Посмотрите на толстяков-фаворитов прошлого года.