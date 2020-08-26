На Аляске каждый год определяют самого толстого медведя. Фаворит отъелся так, что с трудом передвигается

Дикие медведи из национального парка и заповедника Катмай на Аляске, за которыми в прямом эфире наблюдают веб-камеры explore.org, этим летом значительно располнели в преддверии надвигающейся долгой спячки.

В нацпарке с 2014 года ежегодно проводится Fat Bear Week — «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. Одним из постоянных фаворитов конкурса был медведь, обозначаемый номером 747, и в этом году он явно намерен наконец завоевать звание самого толстого животного в заповеднике.

Веб-камеры застали 747-го за попыткой подняться на берег по крутому склону, и на кадрах видно, что для здоровяка это становится непосильной задачей.