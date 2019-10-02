На Аляске каждый год выбирают самого толстого медведя. Вот один из кандидатов

В национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске ежегодно проводится Fat Bear Week – «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. До 2014 года его выбирали посетители парка, а позже эта опция стала доступна всем желающим, у кого есть доступ к соцсетям.

Как сообщает Gizmodo, прошлогодняя победительница по прозвищу Бидноус, по всей видимости, не пережила это лето. Зато в конкурсе участвуют лауреаты прошлых лет – 747, Чанк и трехкратный чемпион Отис.

На видео можно понаблюдать за еще одной кандидаткой. Это медведица Холли, и она явно накопила достаточно жира к зимней спячке.