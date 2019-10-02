На Аляске каждый год выбирают самого толстого медведя. Вот один из кандидатов
В национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске ежегодно проводится Fat Bear Week – «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. До 2014 года его выбирали посетители парка, а позже эта опция стала доступна всем желающим, у кого есть доступ к соцсетям.
Как сообщает Gizmodo, прошлогодняя победительница по прозвищу Бидноус, по всей видимости, не пережила это лето. Зато в конкурсе участвуют лауреаты прошлых лет – 747, Чанк и трехкратный чемпион Отис.
На видео можно понаблюдать за еще одной кандидаткой. Это медведица Холли, и она явно накопила достаточно жира к зимней спячке.
Introducing the one, the only, the gloriously fat Holly - for your #FatBearWeek consideration. pic.twitter.com/h73njEYDp8— explore.org (@exploreorg) September 30, 2019
Как отмечает администрация заповедника, нет ничего плохого или постыдного в победе в этом соревновании: большое количество жира у бурых медведей свидетельствует о хорошем здоровье и высоких шансах на выживание. Косолапые нуждаются в запасах жира, чтобы пережить зимнюю спячку, во время которой они могут потерять до трети массы своего тела. При подготовке ко сну медведи становятся настоящими гиперфагами и едят почти безостановочно.
Ученые из Катмая проведут более научную оценку размеров медведей с помощью трехмерной съемки. Но победителя все равно выберут подписчики сообщества заповедника в Facebook.
Самый толстый медведь реки Брукс будет назван 8 октября. Посмотрите на победителей прошлых лет.