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Звери

На Аляске каждый год выбирают самого толстого медведя. Вот один из кандидатов

02 октября 2019
Медведица Холли
2019-Fat-Bear-Bracket-6-960px.jpg
Katmai National Park and Preserve
Роскошная традиция действует в заповеднике не первый год.

В национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске ежегодно проводится Fat Bear Week – «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. До 2014 года его выбирали посетители парка, а позже эта опция стала доступна всем желающим, у кого есть доступ к соцсетям.

Как сообщает Gizmodo, прошлогодняя победительница по прозвищу Бидноус, по всей видимости, не пережила это лето. Зато в конкурсе участвуют лауреаты прошлых лет – 747, Чанк и трехкратный чемпион Отис. 

На видео можно понаблюдать за еще одной кандидаткой. Это медведица Холли, и она явно накопила достаточно жира к зимней спячке.

Как отмечает администрация заповедника, нет ничего плохого или постыдного в победе в этом соревновании: большое количество жира у бурых медведей свидетельствует о хорошем здоровье и высоких шансах на выживание. Косолапые нуждаются в запасах жира, чтобы пережить зимнюю спячку, во время которой они могут потерять до трети массы своего тела. При подготовке ко сну медведи становятся настоящими гиперфагами и едят почти безостановочно. 

Ученые из Катмая проведут более научную оценку размеров медведей с помощью трехмерной съемки. Но победителя все равно выберут подписчики сообщества заповедника в Facebook

Самый толстый медведь реки Брукс будет назван 8 октября. Посмотрите на победителей прошлых лет. 